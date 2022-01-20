أنشطة وزارة التعليم السعودية لطلاب الابتدائي والروضة فور عودتهم للدراسة

تهتم وزارة التعليم السعودية بطلابها اهتمامًا شديدًا سواء من الناحية التعليمية أو النفسية وحتى الترفيهية ومن هذا المنطلق تم إعداد أنشطة توعوية وترفيهية لطلاب وطالبات الابتدائي ورياض الأطفال على أن تقوم بتنفيذها الإدارات التعليمية في مختلف محافظات المملكة العربية السعودية.

أنشطة وزارة التعليم السعودية على منصتي مدرستي وروضتي

تختلف وتتنوع الأنشطة التي تقدمها وزارة التعليم السعودية لطلاب الروضة والمرحلة الابتدائية بمناسبة عودتهم للدراسة في الفصل الدراسي الثاني ما بين أنشطة على المنصات مدرستي وروضتي وأخرى متعلقة بحضور الطلبة والطالبات.

فتقدم الوزارة عدد 5 أنشطة على منصة مدرستي ومنصة روضتي.

نشاط أنا مشتاق والذي يعبر فيه المعلمين والمعلمات عن مشاعرهم بالشوق والحماس نتيجة للقاء الطلاب من جديد وعودة حضورهم.

والذي يعبر فيه المعلمين والمعلمات عن مشاعرهم بالشوق والحماس نتيجة للقاء الطلاب من جديد وعودة حضورهم. العد التنازلي الذي يشترك فيه المعلمين والمعلمات مع طلابهم في عد ما تبقى من أيام على عودة الدراسة من جديد.

الذي يشترك فيه المعلمين والمعلمات مع طلابهم في عد ما تبقى من أيام على عودة الدراسة من جديد. نشاط كيف سنلتقي يقوم فيه المعلمين بعمل رحلة افتراضية للطلاب توضح لهم المسار من بوابة المدرسة إلى فصولهم.

يقوم فيه المعلمين بعمل رحلة افتراضية للطلاب توضح لهم المسار من بوابة المدرسة إلى فصولهم. أنا مشارك صنعت بيدي هو عبارة عن نشاط فني يقوم بتجهيزه الطالب ويسلمه للمعلم أول يوم دراسي ويقوم المعلم بدوره بتسليم الطالب هدية نتيجة لمشاركته هذه.

صنعت بيدي هو عبارة عن نشاط فني يقوم بتجهيزه الطالب ويسلمه للمعلم أول يوم دراسي ويقوم المعلم بدوره بتسليم الطالب هدية نتيجة لمشاركته هذه. آخر نشاط عبر المنصات هو لقاء افتراضي يتم مع أولياء الأمور.

الأنشطة الحضورية للعودة للمدارس