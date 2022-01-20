نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشطة وزارة التعليم السعودية لطلاب الابتدائي والروضة فور عودتهم للدراسة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أنشطة وزارة التعليم السعودية لطلاب الابتدائي والروضة فور عودتهم للدراسة - ثقفني
تهتم وزارة التعليم السعودية بطلابها اهتمامًا شديدًا سواء من الناحية التعليمية أو النفسية وحتى الترفيهية ومن هذا المنطلق تم إعداد أنشطة توعوية وترفيهية لطلاب وطالبات الابتدائي ورياض الأطفال على أن تقوم بتنفيذها الإدارات التعليمية في مختلف محافظات المملكة العربية السعودية.
أنشطة وزارة التعليم السعودية على منصتي مدرستي وروضتي
- تختلف وتتنوع الأنشطة التي تقدمها وزارة التعليم السعودية لطلاب الروضة والمرحلة الابتدائية بمناسبة عودتهم للدراسة في الفصل الدراسي الثاني ما بين أنشطة على المنصات مدرستي وروضتي وأخرى متعلقة بحضور الطلبة والطالبات.
- فتقدم الوزارة عدد 5 أنشطة على منصة مدرستي ومنصة روضتي.
- نشاط أنا مشتاق والذي يعبر فيه المعلمين والمعلمات عن مشاعرهم بالشوق والحماس نتيجة للقاء الطلاب من جديد وعودة حضورهم.
- العد التنازلي الذي يشترك فيه المعلمين والمعلمات مع طلابهم في عد ما تبقى من أيام على عودة الدراسة من جديد.
- نشاط كيف سنلتقي يقوم فيه المعلمين بعمل رحلة افتراضية للطلاب توضح لهم المسار من بوابة المدرسة إلى فصولهم.
- أنا مشارك صنعت بيدي هو عبارة عن نشاط فني يقوم بتجهيزه الطالب ويسلمه للمعلم أول يوم دراسي ويقوم المعلم بدوره بتسليم الطالب هدية نتيجة لمشاركته هذه.
- آخر نشاط عبر المنصات هو لقاء افتراضي يتم مع أولياء الأمور.
الأنشطة الحضورية للعودة للمدارس
- طرحت وزارة التعليم السعودية 17 نشاط حضوري لطلاب الابتدائي ورياض الأطفال.
- نشاط مسرح الطفل الذي يتضمن مسابقات ثقافية وارتداء أزياء شخصيات كرتونية.
- أنا حذر النشاط الذي يحفز الطلاب على الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباعها داخل الفصول.
- نشاط أنا فنان فيه تقام أنشطة فنية للطلاب مثل الرسم والتلوين والتشكيل بخامات المعادن والكرتون.
- كذلك توافر أنشطة رياضية فردية مثل الجري، وألعاب حركية.
- نشاط لقطة الفرح الذي يقوم بتسجيل وتوثيق يوم العودة للدراسة بالصور.
- هدايا العودة حيث تقدم هدايا عينية للطلاب تعبيرًا عن الاهتمام.
- أصوات من حولي الذي يتم فيه التركيز على السمع كحاسة وفيه يكتشف الطلاب الأصوات التي يسمعونها حولهم.
- ماذا لو؟ نشاط يقوم فيه المعلم بطرح أسئلة افتراضية تنمي خيال الطلاب عند التفكير في إجابات عليها والاستماع لإجاباتهم
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