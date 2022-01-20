نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني للاستعلام عن مبلغ استحقاق الدعم خدمة صوتك مسموع في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني، تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة لكل المواطنين السعوديين المعنيين ببرنامج الضمان المطور، وتجدر الإشارة إلى قيامها بتفعيل النظام الاجتماعي الجديد في السعودية، لقد تم فتح باب استقبال الطلبات الخاصة بكل الراغبين في الاستفادة من معاش الضمان المطور الذي تم وضعه بدلا من النظام القديم، وتم تحصيص رقم الضمان لكافة المواطنين المستفيدين من أجل طرح استفساراتهم أو شكاويهم على الجهات المعنية بالبرنامج. والذي يعتبر مثابة همزة وصل بين كل من المواطنين المستفيدين ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هذه الأخيرة التي تصرف لهم دعم مالي بشكل شهري يستهدف الفئات الأشد حاجة، وذلك من أجل تحسين المستوى المعيشي، وسنتناول في مقالنا عبر موقع ثقفني موضوع رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني.

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني

ازداد البحث من طرف المواطنين السعوديين عن رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني، والذي يتيح لهم التواصل المباشر مع المشرفين على البرنامج، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية هي التي وفرته من أجل تمكين المستفيدين من التواصل مع خدمة العملاء، وهذا من أجل إتاحة الفرصة لهم لطرح تساؤلاتهم والانشغالات التي تدور بأدهانهم، من خلال الرقم المجاني الموحد التالي: 19911.

علاوة على ذلك، استحدثت الوزارة المعنية مجموعة من التطبيقات التي تسهل التواصل مع خدمة العملاء، من أجل تسهيل عملية التواصل مع خدمة العملاء، ويمكنهم ذلك من خلال تطبيق وصال وتطبيق الثقافة العمالية وكذلك حساب المواطن وتطبيق معا للرصيد، إذ يتم توفير هذه التطبيقات لكل هواتف الأندر ويد والآيفون كي تتم الاستفادة من برامج وزارة الموارد البشرية المقدمة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج التواصل يهدف إلى زيادة فاعلية التواصل بين المستفيدين والوزارة، ويتم تقديم كافة الاقتراحات والشكاوي من أجل العمل على تحقيق الرقي بين الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة، كما وفرت هذه الأخيرة إمكانية التواصل عبر عنوانها الخاص، وتم وضع مواعيد لخدمة العملاء التي تنطلق من 8 إلى 2 مساء، كما يمكن للمواطنين تقديم شكاويهم بالاتصال على 12484 أو الرمز البريدي 11157.

خدمة عملاء الضمان الاجتماعي 1443

إلى جانب رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني، وضعت وزارة الموارد البشرية خدمات أخرى وهي: منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، وكذلك الحساب الخاص بالعناية بالعملاء من خلال تويتر: twitter.com/HRSD_Care، وأيضا تم تخصيص حساب الوزارة بتويتر twitter.com/HRSD_SA/with_replies، بالإضافة إلى خدمة صوتك مسموع من خلال hrsd.gov.sa/ar/urv.

رقم الضمان الاجتماعي للجوال

عملت وزارة الموارد البشرية على تسهيل الأمور لكل المستفيدين، وأتاحت لهم إمكانية الاتصال بالدعم الفني من خلال الرقم التالي:8001222777، كما يمكن من خلال هذا الرقم الاستفسار عن المساعدة المقطوعة، وكذلك من خلال موقع وزارة الموارد، بالذهاب إلى خيار الاستعلام عن رقم المساعدة المقطوعة بواسطة رقم الطلب، ويقوم بالنقر على نقر ليستعرض النتيجة ويعرف حالة طلبه.

نظام الضمان المطور 1443

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأت في إرسال رسائل نصية قصيرة. إلى أرقام هواتف المسجلين في البرنامج. وقد تضمنت نتائج الأهلية الخاصة بمقدمي الطلبات على البوابة الإلكترونية. كما جاء في مضمون الرسالة النصية موعد صرف الضمان المطور في حسابات كل المستفيدين، مع العلم يجب أن يقوم كل المواطنين بالتحقق من صحة الحساب البنكي.

كيفية معرفة رقم الضمان الخاص بالمواطن

يستطيع كل المستفيدين التعرف على على رقم الضمان المطور من خلال رقم الهوية الخاص بكل واحد. وتعتبر هذه الأخيرة من أبرز الخدمات الهامة. التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. وهي تتيح لكل الأفراد التعرف على معلوماتهم الخاصة بالضمان. ويمكنهم ذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي سنذكرها لكم: