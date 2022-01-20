السعودية.. إطلاق موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الجدد 1443

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الجدد، نسعي دائما عن طريق موقعنا ثقفني تقديم كافة الخدمات التي يبحث عنها المواطن السعودي، ولان الضمان الاجتماعي المطور يشغل بال الألف من المتقدمين والمتقدمات لصرف المعاش في النظام المطور، وبعد أن تم تفعيل رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية منذ ديسمبر للعام الماضي 2021 لقبول طلبات الراغبين في الحصول علي المعاش، نجد إن الأسر التي تسلمت رسائل SMS بالاستحقاق للمعاش، تبحث بشكل كبير عن ميعاد محدد لصرف هذا المعاش الشهري المقدم بقيمة 1100 ريال لعائل الاسرة الاول، ونوافيكم عبر موقعنا ثقفني بتفاصيل حول ما تبحث عنة بشكل حول معاش الضمان.

السعودية.. إطلاق موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

نكشف لكم عن تفاصيل حول موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الجدد 1443، وهو الأمر الذي جعل العديد من الأسر في المملكة العربية السعودية تبحث عن متي يصرف المعاش بعد تسلمهم الرسالة، إلا إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أوضحت تفاصيل اكثر حول ميعاد صرف المستحقين، وهي شهر منذ مراجعة الطلب والتأكد من اهلية المواطن، ومن ثم يمكنكم متابعينا الكرم الذين تقدموا للحصول علي المعاش منذ ديسمبر 2021، التوجة فور تسلم رسالة أهلية لتسلم المعاش علي الفور، وذلك بعد تأكيد طلب استحقاق الأهلية ومن ثم صرف 1100 ريال لرب الاسرة، وايضا يتم صرف 550 ريال للتابعين داخل نفس الاسرة، وشروط صرف المعاش نعرضها لكم عبر موقعنا بشكل تفصيلي.

الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

هذا وقد تم تعيين بعض الفئات دون غيرها لصرف معاش الضمانالاجتماعي المطور، والشرط الاساسي لتلك الاسر هو إن تكن ضمن الاسر الاكثر احتاج في المملكة العربية السعودية

السيدات الأرامل.

النساء المطلقات.

الاسر الفقيرة.

كبار السن.

الاشخاص بلا عمل.

اصحاب القدرات الخاصة والعاجزين عن اداء العمل.

ذوي الهمم.

طريقة التقديم للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي المطور

يمكنكم تقديم طلب الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي المطور خلال تلك الفترة، حيث يفعل رابط وزارة الموارد البشرية لاستقبال طلبات المتقدمين، وعليكم إتباع الاتي للتقديم بنجاح