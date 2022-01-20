نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد الجديد شهر يناير المحدد من المؤسسة العامة للتقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد الجديد والذي يتم التساؤل عنه بشكل مكثف هذه الأيام لقرب موعد إيداع رواتب المتقاعدين العسكريين لهذا الشهر . كما جاء في تصريحات المؤسسة العامة للتقاعد متي تصرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر . والتي يجب قبل صرفها أن يتم تطبيق شروط نظام التقاعد الجديد 1443 . تلك الشروط التي تم الفصح عنها علي رابط المؤسسة العامة للتقاعد عبر الموقع الرسمي للمؤسسة . كما أن موعد نزول رواتب التقاعد واستعلام عن راتب التقاعد متي ينزل . كافة تلك التفاصيل نتعرف عليها داخل مقال اليوم

موعد صرف راتب التقاعد الجديد للشهر الحالي

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1443 ستكون في يوم 25 من شهر يناير . كما أن صرف رواتب المتقاعدين العسكريين شهر يناير في نفس اليوم . في حساباتهم وذلك لأن اليوم لا يوافق أي عطلة رسمية . كذلك نوهت الوزارة عن موعد نزول رواتب التقاعد المحدد يجب علي كافة المستفيدين . استعلام عن راتب التقاعد من خلال حساباتهم البنكية كما أنه . سيتم صرف رواتب التقاعد وفقاً إلي جدول رواتب المتقاعدين الجديد الموضوع من المؤسسة العامة للتقاعد . ذلك بجانب ضرورة أن تكون كافة شروط نظام التقاعد الجديد 1443 قد تم تطبيقها من كافة المستفيدين .

شروط نظام التقاعد الجديد والتي يجب تطبيقها قبل موعد صرف التقاعد لمستحقي المعاشات 1443

أكدت الوزارة بأنه قبل موعد صرف راتب التقاعد الجديد يجب علي كل مستفيد من راتب تقاعد العسكري . أو غيرهم من الفئات المختلفة يجب أن تكون شروط نظام التقاعد الجديد للمدنيين قد انطبقت عليهم وهي كالآتي :-

وفقاً لشروط جدول رواتب المتقاعدين الجديد يصرف المعاش لمن بلغ سن 60 . كما يتم صرف راتب التقاعد لكل من أصيب في العمل أو من توفي . كذلك من شروط نظام التقاعد الجديد يصرف راتب التقاعد لكل من أنهي عمله لأي سبب بشرط . مرور 25 عاماً في العمل . كل من مضي عليه 15 عاماً في العمل وتم إنهاء الخدمة الوظيفية بقرار حكومي يستحق صرف راتب التقاعد الجديد . كما كل من أمضي مدة 20 عاماً بالعمل وطلب التقاعد من جهة عمله وتمت الموافقة علي تقاعده يستحق راتب التقاعد .

شروط راتب تقاعد العسكري وفقاً إلي جدول رواتب المتقاعدين الجدد

أيضاً لكافة العسكريين لكي ما يستحقون راتب التقاعد قبل موعد صرف راتب التقاعد الجديد . يجب تطبيق الشروط التالية :-

بلوغ أي عسكري السن القانونية المحددة من المؤسسة العامة للتقاعد .

. كما كل من قضي مدة 18 عاماً داخل المؤسسات العسكرية أو كانت مدة وظيفته 20 عاماً في المؤسسة العسكرية . والمدنية يستحق صرف راتب التقاعد .

كذلك كل من ثبت أنه غير لائق طبياً بوجوده داخل أياً من الوظائف ومرت عليه المدة التجريبية داخل وظيفته .

كافة الأشخاص المصابين سواء عجز كلي أو عجز جزئي يتم راتب التقاعد له .

كما أن كافة العسكريين المصابين بأي نوع من أنواع العجز لأي سبب .

ما هي الفترات المحددة التي يتم استثناءها من راتب التقاعد وفقاً لما حددته المؤسسة العامة للتقاعد

في أي فترة من الفترات الخاصة التي نصت عليها المؤسسة في أي نظام ولا يتم احتسابها لأغراض التقاعد . كما بجانب ذلك كل الفترات التي تم قضاؤها في الوظيفة أو فترات مخالفة أي أحكام خاصة لنظام العمل . كذلك بجانب أذأ ما تخطي الموظف فترة الإجازة الخاصة به بعد حصوله علي المدة المطلوبة في الإجازة . مدة الأعوام التي تم قضاءها داخل العمل يتم احتساب كسور الأيام المنقضية في فترة الوظيفة .

موعد صرف راتب التقاعد الجديد الخاص بشهر يناير الجاري والذي سيتم صرفه يوم 25 من الشهر . ويتم الصرف لرواتب التقاعد سواء للعسكريين أو المدنيين في نفس اليوم وذلك لأنه لا يوافق أي عطلة رسمية داخل السعودية .