شروط تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي التجاري

زادت عمليات البحث على محرك جوجل عن تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي التجاري، حيث يعد البنك الأهلي أحد أشهر البنوك التي تقدم لعملائها العديد من الخيارات للحصول على تمويل شخصي إضافي، حيث يمكن أن يكون التمويل عبارة عن أسهم أو سلع أخرى ولا يحتاج البنك إلى إداري إضافي الرسوم الحد الأقصى لقيمة التمويل فوق الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل وعوامل أخرى، لذلك وعبر موقعنا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي التجاري.

تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي التجاري

هو نوع من التمويل يقدمه البنك الأهلي التجاري لعملائه في المملكة العربية السعودية سواء كانوا سعوديين أو أجانب مقيمين رسمياً في المملكة، ويعتمد هذا النوع من التمويل على شخص المقترض و عمله وراتبه الشهري وعوامل أخرى، ويجب أن يكون متاحًا لمن يسعون للحصول على تمويل شخصي من البنك الأهلي التجاري.

شروط الحصول على تمويل شخصي من البنك الأهلي

أن يكون العميل الذي يسعى للحصول على تمويل في أي منصب حكومي أو قطاع خاص في إحدى الشركات المعتمدة من البنك الأهلي التجاري، أي الشركات التي تقوم بتحويل رواتب موظفيها مباشرة إلى البنك الأهلي التجاري من خلال برنامج “سريع” للرواتب.

ألا يقل الراتب الشهري للموظف عن 3000 ريال سعودي للسعوديين و 4000 ريال سعودي للأجانب.

يجب أن يكون الحد الأدنى لسن المقترض 18 عامًا عند التقدم للحصول على التمويل ولا يزيد عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط تمويل للسعوديين.

بالنسبة لغير السعوديين فإن الحد الأدنى لسن المقترض للتقدم بطلب للحصول على قرض هو 22 عامًا، والحد الأقصى لسن سداد القسط النهائي للقرض هو 60 عامًا.

لا يمكن أن تقل مدة انتماء الموظف إلى وظيفته الحالية عن شهر واحد للأشخاص من الجنسية السعودية ولا تقل عن 3 أشهر للأجانب.

الأوراق المطلوبة لطلب الحصول على تمويل شخصي

اسحب طلبك للحصول على تمويل شخصي من أقرب فرع للبنك الأهلي التجاري إلى مكان إقامتك، ويجب على المقترض ملء التفاصيل الشخصية في النموذج بعناية.

إرسال نسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول للمقترض أو تقديم عنوان سكني صالح.

تقديم خطاب رسمي من جهة العمل يسرد الراتب الشهري للموظف وتاريخ التوظيف والمسمى الوظيفي.

تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي التجاري

إذا قام صاحب العمل بزيادة الراتب الشهري للعميل.

إذا كان أجر العميل الشهري لا يتجاوز حد الخصم الشهري بالتزاماته.

مميزات التمويل الشخصي الإضافي من البنك الأهلي التجاري