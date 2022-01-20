شروط القرض العقاري المدعوم من وزارة الإسكان السعودية

زادت عمليات البحث في الكثير من محركات البحث عن شرط القرض العقاري من وزارة الإسكان السعودية لذلك يعد شرط الحصول على قرض عقاري من وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية من أهم الأشياء التي يجب على المواطن السعودي القيام بها قبل قبول الطلب من أجل الحصول على قرض عقاري بدعم من وزارة الإسكان، وعبر السطور التالية سوف نوضح لكم كافة التفاصيل نحو شرط القرض العقاري من وزارة الإسكان السعودية.

شرط القرض العقاري من وزارة الإسكان السعودية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على قرض عقاري مقيمًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

أن لا يقل سن المتقدم عن خمسة وعشرين ولا يزيد عن سبعين عاما.

يجب أن يكون مقدم الطلب على قوائم خدمة دعم الإسكان السعودي لصندوق التنمية العقارية.

أن يعمل المتقدم في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة أو العسكرية أو شبه الحكومية المعتمدة من البنك.

ألا يكون مقدم الطلب وعائلته قد حصلوا على سكن لائق في السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

ألا تكون أسرة مقدم الطلب قد استفادت سابقًا من أي دعم تقدمه وزارة الإسكان.

أن يكون المتقدم هو رب الأسرة ومسئولاً عنها.

القرض العقاري المدعوم من وزارة الإسكان السعودية

ولا يكفي ذكر حالة الرهن العقاري من وزارة الإسكان السعودية دون مناقشة وإدراج بعض التفاصيل الخاصة القرض العقاري المدعوم من وزارة الإسكان السعودية.

يجري العمل على منح مقدم الطلب قرضًا عقاريًا يصل ربحه إلى 100٪.

القرض مقدم لأصحاب أرباح تصل إلى أربعة عشر ألف ريال سعودي كحد أقصى أو أقل، وهذا يضمن خمسمائة ألف ريال من إجمالي التمويل.

والأرباح المحسوبة يتحملها صندوق التنمية العقارية السعودي بنسبة من أرباح خمسمائة ألف ريال سعودي مبلغ قرض الإسكان العقاري.

قرض السكن في المملكة العربية السعودية يصل إلى خمسمائة ريال سعودي، تدفعه شركات مالية أو بنوك مدعومة من صندوق التنمية العقارية.

مميزات قرض الإسكان العقاري المدعوم

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفي الواقع تمت الموافقة عليه من قبل الشريعة الإسلامية.

يجوز للمستفيد الحصول على القرض بأكثر من طريقة ، فالخيار الأنسب له.

من الممكن الحصول على إعفاء كامل والحصول على بوليصة تأمين مجانية في حالة إثبات العجز الكلي أو وفاة مقدم الطلب.

المتقاعدين لديهم الفرصة للحصول على الرهن العقاري المعلن.

المتقاعدين لديهم الفرصة للحصول على الرهن العقاري المعلن. الحد الأدنى للسداد خمس سنوات والحد الأقصى خمسة وعشرون سنة.

يضمن القرض للمستفيد الحصول على وثيقة تأمين تكافلي مجانية ضد أي كوارث طبيعية مثل الانفجارات البركانية والزلازل وغيرها.

يمكن أن تصل نسبة الاقتطاعات من الراتب الشخصي للعميل إلى خمسة وستين بالمائة مما يتقاضاه المستفيد من راتبه.

عيوب قرض الإسكان العقاري المدعوم