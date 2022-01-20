حقق أحلامك بأسرع وقت.. كيفية الحصول قرض بدون فوائد من الراجحي

زادت عمليات البحث نحو قرض بدون فوائد من الراجحي وشروط الحصول على القرض حتى يدعم الأشخاص الراغبين في الحصول على قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للوفاء بمسؤولياتها، وساعدهم أيضا في تجديد منازلهم، والاستعداد لحفل زفاف، أو التغلب على الصعوبات المالية في حياتهم اليومية، كما يمكن للراغبين في الحصول على قرض بدون فوائد من الراجحي وضع المتطلبات واتباع خطوات بسيطة عبر السطور التالية.

قرض بدون فوائد من الراجحي

يسعى مصرف الراجحي لتقديم الخدمات والمنتجات التي تساعد عملائه على تلبية كافة احتياجاتهم المالية دون دفع فائدة القرض، بالإضافة إلى ذلك يقدم مصرف الراجحي خدماته المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية ببيع الأسهم أو المنتجات للعميل بالتقسيط وبعد سدادها يكون للعميل الحرية في التصرف فيها.

يمكن للعميل البدء في طلب قرص من خلال التواصل مع خدمة العملاء بالبنك على الرقم 8001241222 وتزويد خدمة العملاء بالتفاصيل اللازمة.

يمكن للعميل أيضًا زيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي وإذا لم يتمكن من العثور على أقرب فرع في البيئة الجغرافية للعميل، يمكنه استخدام خدمة البحث عن فرع مصرف الراجحي.

قام مصرف الراجحي لتمكين عملائه من الحصول على قرض بدون فوائد من خلال تعبئة نموذج بيانات إلكتروني على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

كيفية الحصول على قرض الراجحي

أولا عليك الذهاب للموقع الرسمي لمصرف الراجحي بالذهاب إلى محرك بحث جوجل والكتابة في مربع البحث (مصرف الراجحي) ثم اختيار أول نتيجة بحث أو يمكنك الدخول إليها مباشرة.

سيتم نقلك إلى الواجهة الرئيسية للموقع ستحتاج إلى الانتقال إلى أقصى اليسار ثم النقر فوق خيار (التمويل) الذي ستختار منه (التمويل الشخصي).

بعد الانتهاء من الخطوة السابقة ننتقل إلى صفحة مجموعة المنتجات المدرجة في التمويل الشخصي، و نراجعها ونختار المنتج الأنسب لنا.

بعد اختيار المنتج المناسب لنا تحت المنتج الذي تريد الحصول عليه سنجد علامة تبويب (قدم الآن) أو يمكنك إدخال نموذج الطلب عبر الإنترنت مباشرةً.

ستظهر أمامك مجموعة من الحقول مقسمة إلى ثلاث فئات (البيانات الشخصية – المعلومات المالية للعميل – معلومات الاتصال).

يملأ العميل حقول الفئة الأولى (البيانات الشخصية) ثم يبدأ بإدخال الاسم الكامل، ثم يختار الجنسية من خيارين (سعودي أو غير سعودي).

يتعين على العميل بعد ذلك تحديد الجنس وتحديد العمر أيضًا من الخيارات المتاحة (18-30 ، 31-40 ، 41-50 ، 51-60 ، 60 وما فوق).

يحتاج العميل بعد ذلك إلى تقديم بطاقة الهوية أو رقم الإقامة إن لم يكن سعوديًا، ويجب إدخاله بشكل صحيح ، ثم الإجابة على السؤال (هل لديك حساب في مصرف الراجحي؟).

بعد ملء الفئة الأولى بشكل صحيح يشرع العميل في إكمال الفئة الثانية أي (المعلومات المالية للعميل).

يبدأ العميل بملء الفئة الثانية بالإجابة على سؤال (هل لديك راتب محوّل إلى الراجحي؟) نعم أم لا، ثم يختار من بين الخيارات قيمة الراتب الشهري.

يتعين على العميل بعد ذلك تحديد نوع القطاع من الخيارين (خاص – عام) ثم تحديد منتجات بطاقة الائتمان من الخيارات (التمويل الشخصي – التمويل الإضافي – قبل التقاعد)

أخيرًا يملأ العميل فئة ثالثة تتضمن تفاصيل الاتصال الخاصة به، ويدخل رقم هاتف محمول وعنوان بريد إلكتروني، ثم يختار المنطقة ويختار أفضل وقت للاتصال.

بعد إتمام الخطوات السابقة اضغط على خيار (إرسال) وسيتم إرسال الاستفسار وإرسال الإجابة بأسرع وقت ممكن.

شروط الحصول على قرض بدون فوائد من الراجحي

يشترط أن مكان العمل يقدم الطلب بموافقته من قبل البنك مقدمًا.

يجب أن يكون المتقدم أقل من 65 عامًا ليكون مؤهلاً للحصول على تمويل.

للتمويل المشترك يجب أن يكون للعموم ومقدم الطلب حساب بنكي لدى مصرف الراجحي من أجل عملية تحويل المكافآت.

يجب على مقدم طلب قرض الراجحي تحويل راتبه إلى حسابه المصرفي مدعومًا بخطاب يحتوي على عملية تحويل الراتب من صاحب العمل.

عند التقديم للحصول على تمويل مشترك يجب ألا يقل إجمالي أجر المتضامن وطالب التمويل عن 10000 ريال سعودي.

ومن شروط الاقتراض من مصرف الراجحي ألا يقل الراتب الشهري لمقدم الطلب عن 400 ريال للقطاع الخاص و 300 ريال للقطاع العام.

أن لا تقل مدة عمل المتقدم في القطاع العام عن 3 أشهر بشكل عام وثلاث سنوات في الخدمة للجندي دون رتبة ملازم وسنتين في الخدمة في الجيش فوق رتبة ملازم. يجب ألا يقل وقت عمل المتقدم فيه عن 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة للاقتراض من مصرف الراجحي