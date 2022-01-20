طريقة فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين

يعتبر بنك الراجحي من أكثر البنوك المشهورة داخل المملكة السعودية كما قامت في الفترة الأخيرة بتسهيل إمكانية أن يتم فتح حساب من خلال الموقع الخاص ببنك الراجحي عبر الانترنت لتسهيل الكثير من الخدمات الهامة حيث يقوم بنك الراجحي بتقديم العديد من الخدمات الهامة لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة فتح حساب في بنك الراجحي بالخطوات.

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي

يمكن معرفة الخطوات التي تساعدك على فتح حساب في بنك الراجحي من خلال الخطوات التالية.

في الخطوة الأولى يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي.

بعد ذلك تقوم بتحديد الجنسية.

ثم تبدأ بـ إضافة رقم الإقامة أو الهوية الوطنية وتكتب الأرقام بشكل صحيح بعد ذلك تبدأ بـ إضافة رقم الهاتف الخاص بك وبالتالي سوف يتم إرسال رمز التحقق إليك على هذا الرقم.

بعد ذلك تقوم بكتابه الايميل الخاص بك والحد الأقصى للمبلغ المحدد للعملية الواحدة ثم تبدأ بـ تحديد دخلك الشهري.

بعد ذلك تقوم بكتابة رمز التحقق والضغط على كلمة التالي وتضيف جميع البيانات المطلوبة منك ثم تبدأ بـ تحديد أقرب فرع إليك و تقوم بإكمال باقي البيانات التي تتعلق بالضرائب.

بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة موافق وسوف تصل إليك رسالة على الهاتف المحمول الخاص بك وتأكد أنه تم اكتمال أما العملية بنجاح وبعد ذلك يتم زيارتها الفرع الأقرب إليك خلال ثلاثين يوما لتحديد التوقيع واستكمال فتح الحساب.

شروط فتح حساب في الراجحي

يوجد بعد الشروط الهامة التي قام بتحديدها بنك الراجحي لامكانية فتح الحساب ومن أهمها أن تكون رقم الهوية أو الإقامة ساري وأن يكون السن لا يقل عن 15 عام مع أهمية وجود عنوان بريد وطني صالح و بريد إلكتروني.

ينبغي أن تكون مسجل في منصة أبشر الإلكترونية بالإضافة إلى عدم أهمية وجود بطاقة ائتمان أو دفتر شيكات والموافقة على جميع الشروط والأحكام التى قام بتحديدها بنك الراجحي.

يعد بنك الراجحي واحدا من أكثر البنوك شهرة في المملكة ويتمتع بإشتراك العديد من المواطنين المقيمين والوافدين، نظرا للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها بنك الراجحي.