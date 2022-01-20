نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط.. كيفية شراء هاتف iPhone 13 من stc مع قسيمة شرائية بقيمة 200 ريال في المقال التالي
تُوفّر شركة اتصالات السعودية العديد من العروض للمواطنين والمقيمين، إذ يُمكن شراء هاتف iPhone 13 من stc بالتقسيط مع قسيمة شرائية بقيمة 200 ريال سعودي من خلال تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني mystore دون دفعة أولى أو عن طريق زيارة أحد فروع الشركة، فيما يمكن الاستفادة من هذا العرض قبل انتهاء شهر يناير الجاري.
كيفية شراء هاتف iPhone 13 من stc بالتقسيط
ويُمكن لأي عميل في المملكة العربية السعودية شراء هاتف iPhone 13 من stc بالتقسيط دون دفع أي مبالغ في البداية، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة stc.
- اختيار أجهزة.
- واختيار الأجهزة الذكية، ثمّ ماركة آبل.
- اختيار الهاتف الجوّال الذي نُريد شراؤه وهو آيفون 13، وذاكرة التخزين التي نرغب فيها.
- كتابة مدة العقد المطلوب.
- إدخال برنامج الأقساط المناسب.
خطوات تقسيط جوال آيفون 13 من شركة اتصالات السعودية عبر تطبيق my stc
ومن الممكن تقسيط جوال آيفون 13 من شركة اتصالات السعودية عبر تطبيق my stc، وذلك باتباع عددٍ من الخطوات على النحو التالي:
- الدخول إلى تطبيق my stc.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة السر في الأماكن المخصصة لذلك.
- اختيار نظام التقسيط الذي نُريده.
- واختيار طريقة الدفع المناسبة.
- نحدد باقة تقسيط من العروض المتاحة من الشركة.
- الانتقال إلى الصفحة التالية التي تحدد نوع الجهاز المطلوب.
- النقر على تأكيد حجز الجوّال من الشركة.
- مراجعة الطلب وتحديد موعد لدفع القسط الأول واستلام الجهاز من الشركة.
شروط تقسيط هاتف آيفون 13 من إس تي سي
وحددت شركة إس تي سي عددًا من الشروط والضوابط لشراء هاتف آيفون 13 أو أي هاتف آخر، وهي كالتالي:
- إلغاء عقد برنامج دفعات الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية، يترتب عليه دفع المبلغ المتبقي لأقساط الجهاز مع ضريبة القيمة المضافة.
- في حال جرى استيفاء مبلغ الجهاز كاملا قبل انتهاء مدة العقد يتم احتساب مبالغ الأقساط المتبقية.
- في حال اختلاف قيمة الجهاز عن إجمالي مبلغ الشريحة المختارة يجري استيفاء مبلغ الجهاز من العميل فقط.
- يمكن للعميل المشترك في برنامج دفعات الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية ترقية باقته المفوترة خلال مدة عقد البرنامج لباقة أعلى، ويمكن العودة للباقة نفسها بعد الترقية.
- لا يُمكن تخفيض باقة المفوتر إلا عند الانتهاء من العقد الحالي أو سداد سعر الجهاز.
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