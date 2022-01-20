بالتقسيط.. كيفية شراء هاتف iPhone 13 من stc مع قسيمة شرائية بقيمة 200 ريال

تُوفّر شركة اتصالات السعودية العديد من العروض للمواطنين والمقيمين، إذ يُمكن شراء هاتف iPhone 13 من stc بالتقسيط مع قسيمة شرائية بقيمة 200 ريال سعودي من خلال تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني mystore دون دفعة أولى أو عن طريق زيارة أحد فروع الشركة، فيما يمكن الاستفادة من هذا العرض قبل انتهاء شهر يناير الجاري.

كيفية شراء هاتف iPhone 13 من stc بالتقسيط

ويُمكن لأي عميل في المملكة العربية السعودية شراء هاتف iPhone 13 من stc بالتقسيط دون دفع أي مبالغ في البداية، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة stc. اختيار أجهزة. واختيار الأجهزة الذكية، ثمّ ماركة آبل. اختيار الهاتف الجوّال الذي نُريد شراؤه وهو آيفون 13، وذاكرة التخزين التي نرغب فيها. كتابة مدة العقد المطلوب. إدخال برنامج الأقساط المناسب.

خطوات تقسيط جوال آيفون 13 من شركة اتصالات السعودية عبر تطبيق my stc

ومن الممكن تقسيط جوال آيفون 13 من شركة اتصالات السعودية عبر تطبيق my stc، وذلك باتباع عددٍ من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى تطبيق my stc. كتابة اسم المستخدم وكلمة السر في الأماكن المخصصة لذلك. اختيار نظام التقسيط الذي نُريده. واختيار طريقة الدفع المناسبة. نحدد باقة تقسيط من العروض المتاحة من الشركة. الانتقال إلى الصفحة التالية التي تحدد نوع الجهاز المطلوب. النقر على تأكيد حجز الجوّال من الشركة. مراجعة الطلب وتحديد موعد لدفع القسط الأول واستلام الجهاز من الشركة.

شروط تقسيط هاتف آيفون 13 من إس تي سي

وحددت شركة إس تي سي عددًا من الشروط والضوابط لشراء هاتف آيفون 13 أو أي هاتف آخر، وهي كالتالي: