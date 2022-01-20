نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق وحاسبة الدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق هي مجموعة من الشروط تم وضعها من قبل وزارة الإسكان والتي يجب أن تتوفر في راغبي الحصول على منتجات وزارة الإسكان المتعددة والتي من أهمها الحصول على تمويل مدعوم لشراء وحدة جاهزة ومن أهم الأسئلة التي يتم طرحها من قبل الأفراد كم أقساط فلل وزارة الإسكان وكذلك طريقة الحصول عليها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.

شروط شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق

قامت منصة سكني بوضع شروط شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق للاستفادة من هذا المنتج وتضم تلك الشروط:

يمكن الاستفادة من هذا المنتج في حالة تطابق الوحدة المراد الحصول عليها مع الشروط التي قامت جهة التمويل المختصة بوضعها.

امتلاك المتقدم للقدرة الشرائية التي تتوافق والشروط السابق وضعها.

مميزات شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق

هناك بعض المميزات التي يحصل عليها المواطن المستحق في حالة التقديم للحصول على هذا المنتج وهي:

يتم توفير أكثر من وحدة للمواطن ويستطيع اختيار الأنسب من بينها.

الحصول على الوحدات بصورة عاجلة.

يمنح المتقدم الحرية المطلقة في اختيار الموقع الراغب في شراء الوحدة به.

حاسبة الدعم السكني

وفرت منصة سكني أداة خاصة بالدعم السكني يتاح للمواطنين من خلالها التعرف على قيمة التمويل المتوقع الاستفادة به، مع العلم أن القيمة التي تقوم بعرضها الحاسبة لا تكون نهائية حيث تعتمد القيمة النهائية على عدد من المعايير الأخرى وفي النهاية يتم الحصول على القيمة الفعلية بعد تقييم الطلب من خلال جهة تقديم التمويل، ويمكن استخدام حاسبة التمويل بإتباع الآتي:

الذهاب إلى منصة سكني الرسمية.

الدخول لأيقونة حاسبة الدعم.

تطلب المنصة بعض المعلومات الأساسية لإظهار قيمة التمويل.

الإشارة إلى قراءة الشروط وكذلك الموافقة عليها.

بمجرد الضغط على احسب يظهر أمامك قيمة التمويل قبل الدعم وبعده، وكذلك القسط الواجب سداده شهريًا.

أنا مستحق في سكني

يستطيع المواطن معرفة مدى استحقاقه للدعم من عدمه عن طريق الاطلاع على اللائحة الموضوعة من قبل منصة سكني وكذلك الحصول على حالة استحقاق الدعم السكني بمجرد الانتهاء من إجراءات التسجيل في سكني.