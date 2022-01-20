نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم أمن الحج والعمرة 1443 نساء لحملة الثانوية أو أعلى وشروط وموعد التقديم عبر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم أمن الحج والعمرة1443 نساء على رتبة جندي من أهم الروابط التي يجري عليها بحث كبير ومكثف خلال هذه الفترة، عبر محرك البحث الشهير جوجل ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، وازداد البحث بصورة كبيرة بعد إعلان القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، عن فتح باب القبول للعنصر النسائي برتبة جندي، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة ووفق ما سوف تسفر عنه المقابلة الشخصية.

ويجب على من تتوافر فيها الشروط ضرورة تجهيز كافة المستندات اللازمة والمطلوبة، وسرعة التسجيل على رابط أبشر توظيف في الموعد المحدد، مع تعبئة الإستمارة الإلكترونية بكافة البيانات المطلوبة، وإرفاق كافة المستندات الدالة على تطابق وتوافر الشروط فيمن تقدمت للوظيفة.

وسوف يتم المفاضلة والاختيار بين المتقدمين، على أساس المستندات والمقابلة الشخصية، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني، سوف نقدم بين أيديكم رابط تقديم وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 نساء على رتبة جندي، وطريقة التسجيل وما هي الشروط المطلوبة وموعد التقديم.

رابط تقديم أمن الحج والعمرة 1443 نساء برتبة جندي

يتم التسجيل على وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة إلكترونياً، من خلال القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على رابط أبشر للتوظيف الإلكتروني jobs.sa.

النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على أيقونة “وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة”.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة ثم النقر على “إرسال”.

المؤهل المطلوب

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

شروط التقديم

حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى. أن تكون سعودية الأصل والمنشأ. حسنة السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها في أي قضايا مخلة. تمتلك هوية وطنية مستقلة سارية المفعول وقت التسجيل. ألا تكون قد تم تعيينها من قبل في أي وظيفة عسكرية أو أنهيت خدمتها لأي سبب من الأسباب. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. مصادقة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

موعد التقديم على وظائف أمن الحج والعمرة نساء 1443

التقديم متاح من يوم السبت القادم بتاريخ 19\06\1443 الموافق 22\01\2022 في العاشرة صباحاً، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس بتاريخ 24\06\1443 الموافق 27\01\2022 في العاشرة صباحاً.