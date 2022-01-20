50 ألف ريال بموافقة فورية بدون الحاجة إلى كفيل أو تحويل الراتب لدى شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفر مبلغ التمويل الذي يبدأ من 2000 ريال سعودي كحد أدنى عند طلب التمويل الميسر ويصل مبلغ التمويل إلى 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل بالمملكة ويحتاج هذا التمويل توفير بعض الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل الشخصي الميسر ومن ضمن تلك الشروط توفير دخل ثابت شهري ربما يبدأ من 2000 ريال في حالة إذا كان المتقدم سعودي الجنسية وله حساب داخل مصرف الراجحي ويطلب منه دخل شهري أكبر في حالة إذا كان المتقدم غير عميل لدى المصرف الراجحي السعودي وعند التقديم يحصل العميل على التمويل بموافقة فورية بدون كفيل غارم أو بدون تحويل الراتب الشهري عبر تطبيق جوال شركة إمكان للتمويل التابعة إلى مصرف الراجحي السعودي في المملكة.

أهم الشروط اللازمة للموافقة على التمويل الميسر لدى شركة إمكان

يشترط التقديم على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر لذلك لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ خمسة وعشرون عام على الأكثر وسوف نتعرف اليوم عن طريق موقع ثقفني على جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بشرط تطابقها للموافقة عند الطلب الإلكتروني كما يلي بالتفصيل اليوم:

شرط أساسي لابد أن يكون المتقدم سعودي ويبلغ من السن خمسة وعشرون سنه فأكثر حتى ستون سنه لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

تطلب الشركة توفير دخل ثابت قد يبدأ من 2 ألف ريال سعودي حتى 5 ألف ريال سعودي بموافقة فورية بعد تطابق جميع الشروط والأحكام.

يجب توفير سجل ائتماني مع تقرير سمة السعودي لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر الشهري.

يطلب التمويل فترة عمل ستة أشهر للعاملين في القطاع الخاص داخل أراضي السعودية.

أهم مزايا توفير التمويل الميسر لدى شركة إمكان