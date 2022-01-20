نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز ارض في سكني الأراضي المجانية عبر منصة النفاذ الوطني الموحد سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حجز ارض في سكني، أعلنت عنها وزارة الإسكان التابعة لحكومة المملكة، لكل المواطنين الراغبين في الاستفادة من الاراضي المجانية في السعودية، ويمكنهم التقديم عليها من خلال الولوج إلى صفحة الأراضي المجانية واختيار ما يناسبهم من المخطط السكني الموضوع من طرف الوزارة، تجدر الإشارة إلى أن الأرض السكنية التي تمنح لكل المستفيدين تكون مدعومة القيمة من طرف وزارة الإسكان السعودية، بالإضافة إلى ذلك يستطيع المستفيد أن يحصل على دعم مالي من أجل أن يقوم ببناء منزل خاص به. كما تم عرض عدد المخططات السكنية، بالإضافة إلى مجموع الأراضي الكلي على البوابة الإلكترونية “سكني”. وسنتحدث اليوم من خلال موقعنا الإخباري ثقفني عن طريقة حجز ارض في سكني، تابعوا معنا التفاصيل.

طريقة حجز ارض في سكني

لقد ازداد البحث في الساعات الأخيرة من طرف المواطنين السعوديين عن طريقة حجز ارض في منصة سكني، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن قضية الحصول الأراضي من أجل بناء مسكن عليها من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من الأسر، وهذا بالنظر إلى الموقع والعوامل المحيطة بها، ولقد استحدثت وزارة الإسكان طريقة إلكترونية تمكن المواطنين من حجز الأراضي دون عناء التنقل إلى المكاتب.

لا بد من تقديم تعريف موجز عن خدمة برنامج سكني قبل أن نتطرق إلى طريقة حجز ارض في سكني، يمكن اعتبار هذا البرنامج من بين أهم الخدمات التعاونية التي تقدمها حكومة المملكة، وهو يهدف إلى تقديم الدعم الضروري من خلال برامج الرهن والتمويل المدعوم، لقد تم إطلاق برنامج سكني في 2017 بغية زيادة الوحدات السكنية ووحدة الامتلاك في السعودية، إذ عين حوالي 280 ألف منتج سكني.

شروط التسجيل في برنامج سكني

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي ينبغي توفرها في كل المتقدمين الباحثين عن طريقة حجز ارض في سكني. ومن أهم الشروط هي أن يكون المتقدم لنيل الأرض من السعودية، ويقيم بشكل دائم مع عائلته بالمملكة. كما لا يجب أن يكون سنه أقل من خمس وعشرين عاما، وأن لا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد عائلته وامتلك منزل مستقل قبل خمس سنوات من تقديمه للطلب.

كذلك يجب ألا يكون المواطن مستفيدا من برامج الدعم السكني من قبل، مع العلم بأن برنامج الدعم السكني يتم تقديمه لأسرة كاملة تتألف من الأب والأم والأولاد، على أن يكونوا غير متزوجين. مع العلم بأنه يمكن للأسرة التي غاب فيها الأب أو الأم أن يقوموا بالتقديم، وأن يكون هناك أكثر من أخوين في حال وفاة كلا الوالدين. يجب استيفاء كل الشروط المذكورة بداية من تقديم الطلب إلى غاية تعيين الدعم.

تحميل تطبيق سكني

بما أن الموقع الرسمي لسكني يشهد ضغطا كبيرا بسبب كثرة المواطنين الراغبين في التقديم، تم وضع تطبيق سكني من أجل التخفيف على الموقع. وهو من أبرز الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الإسكان، وهو يضمن الوصول السهل والسريع إلى البرنامج. ويمكن لكافة الراغبين في الاستفادة أن يقوموا بتحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد والآيفون أيضا.

كيفية حجز أرض في موقع سكني

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل المواطنين السعوديين الراغبين في الاستفادة من أرض سكنية، أن يقوموموا بالتقديم من خلال الموقع من أجل حجز أرض وفق ما يناسب متطلباتهم من المخططات السكنية المتاحة، ولكن يكون ذلك وفق مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المتقدمين ليتم اعتبارهم مستحقين للوحدات السكنية التي تمنحها وزارة الإسكان، ويمكنهم التسجيل من خلال اتباع ما يلي:

أولا: يدخل المتقدم إلى موقع سكني من خلال الانترنت.

ثانيا: يقوم بتسجيل دخوله للموقع من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثا: يقوم المتقدم باختيار المنتجات المتاحة، ثم عليه أن يقوم باختيار البناء الذاتي، ثم الأراضي.

رابعا: يتوجب على المستخدم اختيار نوع المشروع والمنطقة التي يرغب بها، ثم ينقر على بحث.

خامسا: يقوم باختيار أحد المشاريع المتاحة بالنقر على المعاينة.

بالإضافة إلى ذلك من الخطوات، وبعد أن تتم المعاينة ستظهر للمتقدم خريطة الموقع والمشروعات المتاحة فيه. يتعين عليه بعد ذلك اختيار رقم البلوك ورقم القطعة، ثم يضغط على بحث.

يقوم بتأكيد الحجز الخاص به، ثم يوقع العقد برسالة نصية.

يجب أن يدرج رمز التفعيل المرسل لهاتفه من أجل توقيع العقد، وبعدها ستظهر رسالة مفادها بأن التوقيع قد تم بنجاح.

إلى هنا نصل معكم إلى خاتمة المقال، لقد تحدثنا عن موضوع طريقة حجز ارض في سكني. وهو من بين المواضيع الهامة التي تشغل أذهان المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على الأراضي التي تمنحها وزارة الإسكان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.