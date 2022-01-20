أول قسطين مجانا.. كيفية شراء جوال Samsung Galaxy S21 FE بالتقسيط من stc

يُفضل كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية هواتف شركة سامسونج، إذ يُمكن شراء جوال Samsung Galaxy S21 FE من stc أونلاين مع برنامج أقساط 125 ودون دفعة أولى كما أن أو قسيطن مجانًا، إضافة إلى الاستفادة من التجربة المجانية على جوّي تي ڤي لمدة 3 أشهر للعملاء الجدد، فيما يمكن الاستفادة من هذا العرض من خلال تطبيق mystc التابع لشركة الاتصالات السعودية، وهو مُستمر حتى يوم الجمعة 18 فبراير 2022م.

طريقة شراء جوال Samsung Galaxy S21 FE من stc بالتقسيط

ومن الممكن شراء جوال Samsung Galaxy S21 FE من stc بالتقسيط، بدلا من الشراء بدفع المبلغ كاملا، وذلك من خلال تطبيق mystc على النحو التالي:

الدخول إلى تطبيق mystc على الهاتف الذكي. إدخال الاسم وكلمة المرور لفتح الحساب. تحديد طريقة التقسيط التي تتناسب مع وضع المستخدم. اختيار نوع الهاتف الجوال وهو سامسونج جلاكسي S21 FE. واختيار لون وماركة الجوال. استكمال باقي بيانات الشراء بالتقسيط.

مواصفات هاتف سامسونج S21 FE

ويشمل هاتف سامسونج S21 FE على عدد من المميزات التي تجذب العديد من العملاء لشرائه والاستمتاع بهذه التجربة، ومن أبرز هذه المميزات:

يأتي بشاشة حجمها 6.4 بوصة، وهي من نوع OLED وبدقة 1080 بكسل.

لغة التصميم متسقة مع اندماج نتوء الكاميرا في الحواجز الجانبية للهاتف.

ويشمل الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع ثبات بصري مثل جوال Galaxy S21.

وبالنسبة لسعة البطارية فهي 4500 ميلي أمبير أي أعلى من Galaxy S21 التي تأتي بحجم 4000 ميلي أمبير فقط.

ويأتي بإصدارين الأول بذاكرة داخلية 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية “رام” 8 جيجابايت، والثاني بذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.

رقم خدمة عملاء اتصالات السعودية المجاني

ووفّرت شركة اتصالات السعودية رقمًا مجانيا وبعض الأرقام الأخرى للتواصل مع ممثلي خدمة العملاء والاستفسار عن العروض الجديدة، أو تقديم الشكاوى، وذلك على النحو التالي: