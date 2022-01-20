نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الإسكان برقم الهوية ورقم السجل المدني في المقال التالي
الاستعلام عن الإسكان برقم الهوية هي خدمة أطلقتها الوزارة لتمكن من الاستعلام من خلال الموقع الالكتروانى من خلال خطوات محددة، وفرت وزارة الإسكان السعودية خدمة الاستعلام عن حالة الطلب المقدم من ذي قبل عبر رقم الهوية الخاص بالمتقدم السعودي، يمكن لأي مواطن بالمملكة العربية السعودية التعرف على مدى استحقاقه للدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان، وذلك في حال التعرف على الشروط الخاصة بالاستحقاق ومقارنتها على نفسه، وقد أطلقت المملكة برنامج سكني، من أجل زيادة تملك الأسرة السعودية الشقق السكنية، واختيار السكن الملائم لهم، لرفع الضغط عنهم، ومساعدتهم على مواجهة التحديات، ويمكن الدخول إلى تطبيق سكني برقم الهوية، تحديد الأولوية في استحقاق الدعم السكني والتي يتم تحديدها بناءً على المقاييس المادية، والمقاييس الاجتماعية والناحية الصحية.
الاستعلام عن الإسكان برقم الهوية
- الدخول إلى موقع وزارة الإسكان السعودية.
- الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.
- ثم النقر على سكني.
- يجب تسجيل الدخول إلى الحساب عبر النفاذ الوطني الموحد أو عبر الحساب الخاص في البوابة.
- يتم تحديد خيار الخدمات العامة.
- بعد ذلك النقر على الاستعلام برقم الهوية.
- إضافة البيانات المطلوبة ومن ثم إضافة رقم الهوية.
- النقر على خيار الاستعلام.
الاستعلام عن الإسكان برقم السجل المدني
- الدخول الى منصة سكني.
- يتم تسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الموحد.
- تحديد خدمة الاستعلام عن الإسكان.
- إضافة البيانات المطلوبة ثم إضافة السجل المدني وإضافة كلمة المرور.
- النقر على الاستعلام ومن ثم ستظهر المعلومات المطلوبة.
كيفية التسجيل في وزارة الإسكان
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالإسكان.
- إضافة رقم الهوية الوطنية والنقر على الموافقة على الشروط والأحكام.
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة من رقم الهاتف وتاريخ الميلاد.
- وتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- ثم النقر على أيقونة تأكيد كلمة المرور وإضافة رمز التفعيل الذي وصل إلى هاتفك الجوال.
- إرسال البوابة الإلكترونية رمز تعريفي إلى رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله للتحقق.
- يتم كتابة الرمز التعريفي المرسل والضغط على تعبئة الطلب.
- ثم تسجيل بيانات أسرتك من عدد الأبناء، أعمارهم وتاريخ الميلاد.
- إذا كنت تملك عقارا يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بهذا العقار.
- وأخيرا الضغط إرسال الطلب.
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