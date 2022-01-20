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عمر شويل - جدة عاجل:- الاعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمتقدمين الجدد من وزارة الموارد والتنمية البشرية، حيث يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل حول التعرف على مجريات وتفاصيل الدعم الاجتماعي المطور المصروف من وزارة الموارد والتنمية البشرية بشكل خاص فى ظل انتهاء عمليات التقديم على تلك المساعدات التي يتم اجراء عمليات صرفها أمام جميع من تنطبق عليها المعايير والشروط المطلوبة لصرف تلك المساعدات

عاجل:- الاعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

يتزايد إلى حد كبير حدة بحث جوجل حول التعرف على مجريات وتفاصيل صرف الضمان الاجتماعي المتطور الذي سيتم إيداع مستحقاته من قبل وزارة الموارد والتنمية البشرية السعودية ، حيث بشكل مؤخرا قد بدأت وزارة الموارد والتنمية البشرية السعودية على استقبال رغبات المتقدمين على دعم الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بدء من اليوم السبت الموافق هجرياً الخامس عشر من ربيع الثاني وميلادياُ يوم 20 نوفمبر من عام 2021 وذلك بناءً على مرسوم ملكي خارج من من السمو الملكي لتوجيه الدعوة أمام المواطنين على اتمام التسجيل على تلك المساعدات التي سيتم أعمال صرفها بتنسيق متكامل من قبل وزارة الموارد والتنمية البشرية، على ان تبدأ على الفور الوزارة والقائمين على تلك المساعدات على مراجعة بيانات المتقدمين المسجلة على تلك المساعدات الى ان تم الاعلان مؤخرا على نتائج الاهلية، على ان تدور تساؤلات عدد كبير من المواطنين حالياً على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، ليؤكد مصدر رسمي داخل وزارة الموارد والتنمية البشرية على ان يتم صرف مستحقات تلك المساعدات فى الشهر التالي من إعلان نتائج الأهلية، ايث سيتم صرف قيمة مساعدات الضمان الاجتماعي الطوارئ فى أعقاب ايام قليلة من الان امام من انطبقت عليهم المعايير والشروط المطلوبة لصرف تلك المساعدات

شروط صرف الضمان الاجتماعي المطور

ان يصل الحد الأدنى لمعاش المتقدم الى 550 ريال سعودي و 1100 ريال سعودي للعائلة

ان تنطبق جميع الضوابط مع المتقدم

ان يكون المتقدم على تلك المعاشات غير مقام فى اي مركز ترعاه المملكة

فى حال كان العائل له اكثر من اسرة يكون لكل اسرة معاش مستقل

يتم التسجيل على معاش الضمان الاجتماعي من موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية