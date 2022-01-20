إيداع نقداً 100000 بلا كفيل وبلا تحويل الراتب وبالتقسيط على 60 شهر

لديك العديد من الالتزامات المالية المختلفة وأيضاً محتاج تمويل شخصي سريع لا يحتاج لوجود أى كفيل أو ضامن توفر لك شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع ذات إيداع فوري خلال 24 ساعة من طلب التمويل وأيضاً لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على تمويل شركة التيسير.

إيداع نقداً 100000 بلا كفيل وبلا تحويل للراتب لدى التيسير

التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية لا يشترط وجود كفيل أو وجود ضمانات عند طلب التمويل لدى التيسير ولكن هناك العديد من المزايا الأخرى وهي

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بأن العميل المتقدم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 100000 ريال سعودي.

أيضاً يتميز تمويل شركة التيسير بأن العميل يستطيع تقسيط مبلغ التمويل خلال فترة زمنية تصل إلى 60 شهر.

هامش الربح أيضاً ثابت طوال فترة التمويل.

يتم كذلك إيداع قيمة التمويل خلال 24 ساعة بعد توافر جميع الشروط والأحكام الموضوعة من قبل شركة التيسير.

كما أن التمويل الشخصي لدى شركة التيسير لا يشترط وجود كفيل أو ضامن.

التمويل الشخصي كذلك من شركة التيسير لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

يتمكن أيضاً العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير متوفر دون الحاجة إلى كفيل وأيضاً بهامش ربح تنافسي ولكن هناك بعض الشروط البسيطة والتي لابد من توافرها وهي