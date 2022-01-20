الأسئلة الشائعة حول وثيقة العمل الحر ومدة صلاحيتها

الإجابة على الأسئلة الشائعة حول وثيقة العمل الحر، وهي وثيقة معتمدة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعامل الحر وأصحاب الحرف والمهن من خلال مبادرة العمل الحر، تتمتع بالعديد من المزايا والعروض، ومن خلال هذه المقالة سوف نوضح اهم وأكثر الأسئلة الشائعة حول وثيقة العمل الحر، كما وضحنا لكم سابقا كيفية إصدار وثيقة العمل الحر، سوف نوضح لكم الإجابات التي وردت علي تلك الأسئلة من خلال بوابة العمل الحر.

الأسئلة الشائعة حول وثيقة العمل الحر

من هو العامل الحر؟ هو أي شخص لديه مهارة أو خبرة في المجال المحددة في برنامج العمل الحر، ويقوم بعرض وتقديم خدماته للأفراد أو المنشآت بالساعة، أو اليوم، أو العمل. ولا يتقاضى أي راتب محدد من قبل جهة عمل واحدة.

ما هي الشروط الواجب توفرها للراغبين في التقديم على وثائق العمل الحر؟ يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون عمره 18 عام هجري فما فوق، أن يكون لديه حساب ابشر مفعل.

ماهي مدة صلاحية الوثيقة؟ وكيفية تجديد صلاحية الوثيقة في حال انتهاءها؟ مدة صلاحية الوثيقة عام واحد يبدأ من تاريخ الإصدار، وفي حال انتهاءها يمكن تجديدها من خلال بوابة العمل.

ماهي الحوافز والمزايا المقدمة لحامل وثيقة العمل الحر؟

تتيح له إمكانية التسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية.

إمكانية التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة من خلال استخدام الوثيقة كمستند رسمي.

تتيح له إمكانية فتح حساب بنكي مرتبط بالوثيقة.

استخدام قنوات الدفع الرقمية.

هل يجب أن يكون المتقدم متفرغ للعمل الحر من أجل التقديم على الوثيقة؟ أو حاصلاً على مؤهل محدد؟

أوضحت الوزارة أنه لا يشترط للمتقدم أن يكون متفرغ للعمل، حيث يمكن للموظفين على رأس العمل التقديم على الوثيقة، كما أنها لا تشترط الحصول على في مؤهل محدد.

هل بإمكاني استخراج وثيقة العمل الحر لأكثر من مهنة؟

نعم، متاح للعامل الحر وفقاً للنظام، استخراج خمس وثائق عمل حر كحد أقصى بمهن مختلفة، وذلك بعد إثبات ممارسة المهنة.

هل بإمكاني تغيير المهنة في الوثيقة؟

نعم أوضحت الوزارة أنه بإمكان العامل الحر تغيير المهنة في الوثيقة، وذلك عن طريق رفع الطلب لمسؤول النظام لإعادة دراسته والنظر فيه.