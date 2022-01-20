نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض فورد الناغي 2022 علي جميع سيارات فورد ومعرفه سيارات العروض بالأسعار والأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض فورد الناغي 2022 من اهم واحدث عروض السيارات التي تم إطلاقها والإعلان عنها في خلال هذه الأيام بمناسبه بداية العام الجديد لجميع المواطنين. كما تم الإعلان عن العروض عبر صفحه شركه فورد الناغي الشخصية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض حديثه ومنتجات تمويليه مناسبه لجميع المواطنين والتي تلبي جميع احتياجاتهم. ومن اهم هذه العروض والمنتجات عروض كيا 2022 الجديدة بالمملكة من شركه عبد اللطيف جميل ومعرفه سيارات العروض بالأقساط. كما تم الإعلان أيضا عن تمويل البناء الذاتي من الأهلي بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ومعرفه اهم المميزات والشروط. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه اهم السيارات التي شملتهم العروض بالأقساط الخاصة لكل سياره. كما سوف نقوم بتوضيح كيفيه الحصول علي سياره من العروض بالتفصيل.

عروض فورد الناغي

أعلنت شركه الناغي للسيارات عن إطلاقها لعده عروض علي السيارات والتي شملت سيارات فورد الجديدة كليا بالمملكة. كما أعلنت الشركة أيضا عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 18 يناير 2022 وتنتهي في 31 يناير 2022.

مميزات عروض الناغي

بدون دفعه أولي.

وبدون رسوم إدارية.

بدون هامش ربح.

3 سنوات صيانة أو 60000 كيلومتر.

5 سنوات ضمان أو 100000 كيلومتر.

فتره السداد علي مده 60 شهر.

سيارات فورد

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن السيارات التي شملتهم العروض بالأقساط الخاصة بكل سياره. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم بالأقساط من خلال التالي:

موستانج 2022 بقسط شهري 2619 ريال شامل الضريبة.

توروس 2022 بقسط شهري 1639 ريال شامل الضريبة.

اكسبيديشن 2021 بقسط شهري 2349 ريال شامل الضريبة.

اكسبلورر 2021 بقسط شهري 1949 ريال شامل الضريبة.

f 150 2021 بقسط شهري 1899 ريال شامل الضريبة.

رينجر 2022 بقسط شهري 1329 ريال شامل الضريبة.

كيفيه الحصول علي عروض فورد

كما تم الإعلان أيضا عن طرق وقنوات التواصل مع الشركة وذلك عن طريق زياره احد فروع الشركة الموجودة في جميع أنحاء المملكة السعودية. أو الاتصال علي الرقم 8001240218 إذا كنت تستخدم الهاتف ويمكنك أيضا تقديم طلب الحصول علي سياره من خلال الهاتف أيضا.