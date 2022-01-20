تمويل شخصي يبدأ من 30 ريال ويصل إلي 100 ألف بدون كفيل بدون وظيفة

يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قرض العمل الحر للمواطنين السعوديين لإقامة المشروعات الصغيرة ويبدأ بقيمه ١٨ ألف ريال سعودي حتي يصل إلى ١٢٠ ألف ريال سعودي، ويتم سداد التمويل على أقساط شهرية تصل إلى خمس سنوات، وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا الإلكتروني المستندات المطلوبة وكيفية التقديم على القرض والشروط المطلوبة للحصول على التمويل.

المستندات والأوراق المطلوبة للاستفادة من القرض الحر

يستطيع أي شخص سعودي الحصول على قرض العمل الحر، وذلك من خلال التقديم للقرض من خلال البوابة الوطنية، وتقديم الأوراق والمستندات التالية:

صوره من الهوية الوطنية. رقم الهاتف الجوال. العنوان الوطني للمتقدم، وكذلك العنوان الوطني الكفيل. مستند يوضح الراتب الشهري الخاص بالكفيل والحالة الاجتماعية. رقم الآبيان. خطاب بالحالة الاجتماعية للعميل.

كيفية التقديم علي قرض العمل الحر تمويل نفاذ إلكترونيا

يمكنك الحصول على قرض العمل الحر تمويل نفاذ عن طريق التقديم من خلال الصفحة الرئيسية لبنك التنمية الاجتماعية مع تتبع الخطوات التالية:

يقوم المتقدم بالدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.

ثم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من بنك التنمية الاجتماعية.

ثم تسجيل اسم المتقدم وكلمه المرور، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

تسجيل كافة البيانات الشخصية، ثم استكمال الإجراءات اللازمة.

التأكد من صحه البيانات، ثم الضغط على إرسال.

انتظار الطلب أما بالقبول أو الرفض.

الشروط اللازمة للحصول على القرض الحر من بنك التنمية الاجتماعية

يجب توفير الشروط المطلوبة لكي يحصل المتقدم عن قرض العمل الحر، والشروط كالتالي: