آلية التسجيل في سكني للمطلقات وشروط الاستحقاق

التسجيل في سكني للمطلقات قامت وزارة الإسكان السعودية بتقديمها في إطار حرصها الدائم على تلبية احتياجات الأرامل والمطلقات في المملكة، وكذلك المرأة المهجورة، وقامت بوضع شروط من أجل تسجيل مستفيد جديد سكني وقبول طلب دعم سكني للمطلقات 2022 حتى تضمن لهم الحياة الكريمة التي يبحثون عنها، وهناك وسائل دعم أخرى مقدمة من خلال الضمان الاجتماعي أيضًا والبنوك التابعة للحكومة السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسوف نتعرف على طريقة التسجيل في سكني للمطلقات 2022 وهي تأتي قبل خطوة الاستعلام عن موعد إيداع الدعم السكني.

التسجيل في سكني للمطلقات

يحق للمرأة المطلقة أن تطلب حقها في الحصول على دعم سكني وتقديم طلب استحقاق سكني برقم الهوية الوطنية وعلى من تريد التسجيل في سكني للمطلقات والحصول على وحدة سكنية تناسبها وتناسب أبنائها بمختلف الأعمار، اتباع الخطوات التالية:

النقر على رابط سكني الإلكتروني (sakani.housing.sa).

بعد تجهيز جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة للتحقق يتم النقر على تسجيل مستفيد.

سجل دخول إلى الموقع بالنفاذ الوطني الموحد، ويليها إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال ولكن هذا داخل نموذج الحجز بعد اختيار نوع المنتج أو الحل السكني المناسب للمرأة.

ينبغي الحرص على إدخال رقم الجوال وبعد الانتهاء يتم النقر على التسجيل، لرفع الطلب إلى الوزارة والنظر في صحة المعلومات والأوراق.

شروط استحقاق سكني برقم الهوية للمطلقات

لقد تم وضع عدد من المعايير والضوابط لكي يتم الحصول على سكني المدعوم من وزارة الإسكان وهذه الشروط عبارة عن شروط عامة، وشروط مُطبقة على المرأة المطلقة أيضًا، وهذه هي: