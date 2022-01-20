نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية التسجيل في سكني للمطلقات وشروط الاستحقاق في المقال التالي
التسجيل في سكني للمطلقات قامت وزارة الإسكان السعودية بتقديمها في إطار حرصها الدائم على تلبية احتياجات الأرامل والمطلقات في المملكة، وكذلك المرأة المهجورة، وقامت بوضع شروط من أجل تسجيل مستفيد جديد سكني وقبول طلب دعم سكني للمطلقات 2022 حتى تضمن لهم الحياة الكريمة التي يبحثون عنها، وهناك وسائل دعم أخرى مقدمة من خلال الضمان الاجتماعي أيضًا والبنوك التابعة للحكومة السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسوف نتعرف على طريقة التسجيل في سكني للمطلقات 2022 وهي تأتي قبل خطوة الاستعلام عن موعد إيداع الدعم السكني.
التسجيل في سكني للمطلقات
يحق للمرأة المطلقة أن تطلب حقها في الحصول على دعم سكني وتقديم طلب استحقاق سكني برقم الهوية الوطنية وعلى من تريد التسجيل في سكني للمطلقات والحصول على وحدة سكنية تناسبها وتناسب أبنائها بمختلف الأعمار، اتباع الخطوات التالية:
- النقر على رابط سكني الإلكتروني (sakani.housing.sa).
- بعد تجهيز جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة للتحقق يتم النقر على تسجيل مستفيد.
- سجل دخول إلى الموقع بالنفاذ الوطني الموحد، ويليها إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال ولكن هذا داخل نموذج الحجز بعد اختيار نوع المنتج أو الحل السكني المناسب للمرأة.
- ينبغي الحرص على إدخال رقم الجوال وبعد الانتهاء يتم النقر على التسجيل، لرفع الطلب إلى الوزارة والنظر في صحة المعلومات والأوراق.
شروط استحقاق سكني برقم الهوية للمطلقات
لقد تم وضع عدد من المعايير والضوابط لكي يتم الحصول على سكني المدعوم من وزارة الإسكان وهذه الشروط عبارة عن شروط عامة، وشروط مُطبقة على المرأة المطلقة أيضًا، وهذه هي:
- المرأة المطلقة ينبغي أن تكون حاملة للجنسية السعودية، أو لديها أبناء حاصلين على الجنسية السعودية وهي العائل الوحيد لهم.
- المتقدمة من النساء لا بد أن يكون عمرها لا يقل عن الخامسة والعشرين عام.
- كما أنه يفضل ألا يكون لديها مسكن مناسب وخصوصًا على مدار السنوات الخمس الأخيرة.
- أن يكون لديها مصدر دخل أو عمل تحصل منه على راتب شهري.
- ألا يسبق للمطلقة الحصول على أحد برامج الدعم في وقت سابق حتى وإن كان من القطاع الخاص.
- وعند التسجيل وتقديم الأوراق المطلوبة للتحقق ينبغي تقديم وثيقة الطلاق، على أن يكون مُدرج بها أن المرأة مطلقة منذ عامين بحد أدنى.
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