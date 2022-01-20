شروط حجز الأراضي المجانية وآلية تسجيل دخول سكني

شروط حجز الأراضي المجانية أعلنت عنها وزارة الإسكان السعودية سعيًا منها إلى خدمة المواطنين، وتطوير حلول سكنية متعددة تتناسب مع الاحتياجات، فمن يحتاج إلى شراء مسكن مناسب جاهز للسكن يمكنه التسجيل في الأراضي المجانية المطروحة في أنحاء كثيرة بحيث تكون قريبة من المناطق التي يعيش فيها السكان، فيمكن تقديم طلب منح الأراضي وتقديم الوثائق إلكترونيًا، وذلك لتسهيل الإجراءات على المستحقين، كما يمكن طلب منح أراضي الديوان الملكي بخطوات ميسرة أيضًا.

شروط حجز الأراضي المجانية

هناك رحلة للمستفيدين ينبغي القيام بها من أجل حجز الأراضي السكنية المجانية من خلال موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فمن أجل التسجيل في الدعم السكني للأراضي المجانية لا بد من معرفة الشروط أولًا، وقد جاءت شروط حجز الأراضي المجانية في التالي:

سن المتقدمين للاستفادة من الدعم ينبغي ألا يكون أقل من 25 سنة.

الأسرة المتقدمة ينبغي أن تكون سعودية الجنسية ونشأت وأقامت داخل المملكة العربية السعودية.

لا يحق لأي مواطن أو أسرة سعودية التسجيل في الدعم السكني ودعم الأراضي المجانية مرتين، فلكل مواطن الأحقية في الاستفادة من الدعم لمرة واحدة فقط.

عدم شراء مسكن أو أراضي سكنية خلال الخمس سنوات التي تسبق تاريخ التسجيل في منح الأراضي المجانية من وزارة الإسكان.

حجز أرض مجانية وزارة الإسكان

وعلى من يرغب في حجز أرض مجانية من خلال وزارة الإسكان السعودية ضرورة القيام بالخطوات الإلكترونية التي قدمتها الوزارة، وهي:

انتقل أولًا إلى منصة وزارة الإسكان (sakani.housing.sa).

اختر المبادرات واختر منها منصة سكني الإلكترونية.

بعد الدخول عليك النقر على الحلول السكنية، واختيار الأراضي السكنية.

اطلع على كافة المعلومات التي قدمتها الوزارة المرئية والمكتوبة أيضًا ثم انقر على احجز الآن.

ستبدأ رحلة تسجيل الدخول الإلكترونية من خلال الموقع، ويبدأ الحجز عقب الانتهاء اختيار المنطقة التي تريد الحصول على الأراضي بها وأيضًا كتابة كافة بياناتها، ثم عليك بعدها كتابة معلوماتك الشخصية حتى تثبت أنك من المستحقين في الدعم السكني، وتقديم أوراق ومستندات الاستحقاق أيضًا، ولكن ينبغي الحرص على امتلاك بطاقة هوية وطنية سارية.