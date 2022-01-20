ما هو رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت المباشر للطلاب والمعلمين microsoft teams

ما هو رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تقدم منصة مدرستي الالكترونية للتعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التعليمية للطلاب بجميع المراحل الدراسية بشكل عام، ومن بين هذه الخدمات الهامة التي تقدمها هي رابط منصة مدرستي 1443 تسجيل الدخول مايكروسوفت microsoft teams وخدمة استخراج نتائج الطلاب، حيث توفر التعرف على نتائج الطلاب بسهولة الكترونيا توفير الوقت والجهد على الطلاب بدلا من اتباع الطرق التقليدية في استخراج النتائج، ويتطلب ذلك التسجيل في البداية عبر منصة مدرستي سواء من حساب الطالب او ولي الامر، وفي اطار رغبة الكثير من اولياء الامور في التعرف على تفاصيل استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي نستعرض كافة التفاصيل من خلال هذه السطور.

ما هو رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت

تعتبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد واحدة من أنجح وأهم الأنظمة التعليمية في المملكة العربية السعودية، والتي تم اطلاقها من قبل وزارة التعليم السعودية خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ازمة كورونا التي سيطرت على العالم بشكلٍ عام، حيث قامت المنصة بتوفير عددٍ كبير من الخدمات الهامة للطلاب، ومن بين هذه الخدمات هي خدمة استخراج نتائج الطلاب لجميع الامتحانات على مدار العام، حيث يسهل استخراج النتائج لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة الكترونيا من خلال الحساب الخاص بالطالب فقط او ولي الامر.

الدخول إلى رابط منصة مدرستي مباشرةً “https://schools.madrasati.sa/“ او من هنا

الضغّط على الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.

كتابة الاسم وكلمة المرور المذكور في تطبيق توكلنا، لدخول حساب مايكروسوفت للطلاب والمعلمين.

الضغط على دخول

التقويم الدراسي 1443-1444-1445 هـ

بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022 اجازة نهاية أسبوع مطولة 01/07/1443 02/02/2022 اجازة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 23/02/2022 بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022 بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022 بداية اجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022 بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022 اجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022 اجازة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 15/06/2022 بداية اجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/2022

كيفية استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي 1443

يمكن استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي بسهولة الكترونيا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.