نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت المباشر للطلاب والمعلمين microsoft teams في المقال التالي
ما هو رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تقدم منصة مدرستي الالكترونية للتعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التعليمية للطلاب بجميع المراحل الدراسية بشكل عام، ومن بين هذه الخدمات الهامة التي تقدمها هي رابط منصة مدرستي 1443 تسجيل الدخول مايكروسوفت microsoft teams وخدمة استخراج نتائج الطلاب، حيث توفر التعرف على نتائج الطلاب بسهولة الكترونيا توفير الوقت والجهد على الطلاب بدلا من اتباع الطرق التقليدية في استخراج النتائج، ويتطلب ذلك التسجيل في البداية عبر منصة مدرستي سواء من حساب الطالب او ولي الامر، وفي اطار رغبة الكثير من اولياء الامور في التعرف على تفاصيل استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي نستعرض كافة التفاصيل من خلال هذه السطور.
ما هو رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت
تعتبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد واحدة من أنجح وأهم الأنظمة التعليمية في المملكة العربية السعودية، والتي تم اطلاقها من قبل وزارة التعليم السعودية خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ازمة كورونا التي سيطرت على العالم بشكلٍ عام، حيث قامت المنصة بتوفير عددٍ كبير من الخدمات الهامة للطلاب، ومن بين هذه الخدمات هي خدمة استخراج نتائج الطلاب لجميع الامتحانات على مدار العام، حيث يسهل استخراج النتائج لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة الكترونيا من خلال الحساب الخاص بالطالب فقط او ولي الامر.
- الدخول إلى رابط منصة مدرستي مباشرةً “https://schools.madrasati.sa/“ او من هنا
- الضغّط على الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.
- كتابة الاسم وكلمة المرور المذكور في تطبيق توكلنا، لدخول حساب مايكروسوفت للطلاب والمعلمين.
- الضغط على دخول
التقويم الدراسي 1443-1444-1445 هـ
|بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|13/06/1443
|16/01/2022
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|01/07/1443
|02/02/2022
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|22/07/1443
|23/02/2022
|بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني
|07/08/1443
|10/03/2022
|بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث
|17/08/1443
|20/03/2022
|بداية اجازة عيد الفطر
|24/09/1443
|25/04/2022
|بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر
|07/10/1443
|08/05/2022
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|24/10/1443
|25/05/2022
|اجازة نهاية أسبوع مطولة
|16/11/1443
|15/06/2022
|بداية اجازة نهاية العام الدراسي
|01/12/1443
|30/06/2022
كيفية استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي 1443
يمكن استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي بسهولة الكترونيا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولا يتم الدخول الى موقع منصة مدرستي الالكترونية مباشرة.
- تم اختيار تسجيل الدخول من خلال بيانات الحاسب الخاصة بالطالب او ولي الأمر.
- يتم اختيار الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع ومن ثم اختيار القوائم.
- سوف تظهر مجموعة من الخدمات امام الطالب مثل الاختبارات والنتائج، يتم اختيار اشعار الفترة الاولى ومن ثم الضغط عليها.
- سوف يتم توجيه الطالب الى صفحة جديدة يتم بها تدوين كافة البيانات الخاصة بالطالب والمدرسة.
- يتم اختيار ايقونة الملف الموجودة بالاسفل.
- يتم اختيار تحميل الملف ليتم تنزيله على الجهاز الخاص بك.
- يتضمن هذا الملف كافة التفاصيل الخاصة بنتائج الطالب والخاصة بنتائج كافة المواد الدراسية بشكل عام.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ