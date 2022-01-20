نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وموقف المستفيدين القدامي في المقال التالي

عمر شويل - جدة المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور 1443 من المتقدمين للنظام الجديد، نستعرض معكم الآن عبر موقعنا ثقفني أحدث الاخبار التي تم تداولها من قبل الجهات المتخصصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، حيث صرح سلطان الجريس قبول 72 ألف أسرة متقدمة من الأسر التي تقدمت بعد الإعلان عن تفعيل قبول طلبات جديدة من المواطنين، علما بأن رابط موقع وزارة الموارد البشرية تلقي نحو 220 ألف طلب من الأسر الراغبة في الحصول علي معاش الضمان بالمملكة، ولكن تم قبول نسبة من تلك الأسر وهم الفئات الذين توافرت بهم كافة الشروط، ونحن علي صدد عرض شروط الضمان الاجتماعي المطور لكافة متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، وذلك لرغبة العديد من المواطنين في تقديم بيانتهم للاستفادة من المعاش الشهري من اجل حياة افضل ولتحسين الدخل بعد إرتفاع الاسعار.

قائمة المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور 1443

كشف وكيل وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن قبول 72 ألف أسرة سعودية واهليتها لصرف معاش الضمان، وعلية نقدم لكم متابعينا شروط الضمان الاجتماعي المطور

إن لا يكن دخل الأسرة اقل من 1100 ريال، وهو المبلغ الذي يتحصل علية عائل الأسرة في معاش الضمان الاجتماعي المطور، فيما يصرف شهريا 550 ريال لكل فرد بالأسرة.

لا يقيم المتقدم في مركز ترعاة المملكة.

المتقدم لا يمتلك عقارا.

كل اسرة للمتقدم تعد مستقلة ولها معاش خاص بها.

قيام القادرين من أفراد الأسرة بالتدريب والتعيين المخصص من قبل الوزارة.

الاقامة الدائمة للمتقدمين في السعودية، ويتم استثناء بعض الحالات منها ظروف الدراسة.

موقف المستفيدين القدامى من نظام المعاش المطور

هذا وقد أكدت مصادر بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية علي تولي الوزارة نقل كافة المستفيدين في النظام القديم الي النظام المطور، وذلك دون الحاجة الي تدخل المواطن، حيث يتم تخصيص مجموعة من الموظفين للقيام بتلك المهمة، ويوضع في الحسبان كبار السن والأرامل و المطلقات في المقدمة، وسوف يتم نقل المستفيدين القدامي بشكل تتابعي حتي شهر مايو المقبل، ليصبح كافة مستفيدي معاش الضمان علي النظام المطور الجديد فقط، هذا وقد تم الإشارة الي موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور بعد شهر من تلقي رسالة أهلية المواطن.

الاستفسار والشكاوي بشأن الضمان الاجتماعي المطور

هذا وقد عينت وزارة الموارد البشرية رابط مباشر لخدمة المواطنين، وذلك لتقديم طلب للحصول علي المعاش، وكذلك لتقديم العديد من الخدمات الاخري، الأمر لم يقتصر على الموقع الإلكتروني فقط، بل تم تخصيص رقم 19911 المجاني للتواصل مع المواطنين وتقديم شكاوي واستفسارات والاجابة عليها مباشرة.