تمويلك الآن بدون كفيل وأول قسط بعد شهرين بدون شرط اعتماد جهة العمل

تمويلك الآن بدون كفيل وأول قسط بعد شهرين ، أحد الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث العديد من المواطنين بالمملكة عن عروض تمويلية بمبالغ مالية تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية لهم ، وذلك من خلال شروط ميسرة وسهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يسعي العميل للاستفادة من منتجات تمويلية متميزة بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد والتي تتناسب مع الراتب الشهري له.

تمويلك الآن بدون كفيل وأول قسط بعد شهرين

تمويل سريع وفورى بدون كفيل وأول قسط بعد شهرين ، أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية تخدم احتياجات المواطنين السعوديين والوافدين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، كما تقدم شركة اليسر للعملاء من خلال هذا المنتج خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تمكن العميل من سداد مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع الراتب الشهري له وتتلائم مع جميع التزاماته المالية الأخرى.

أهم مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد

قامت شركة اليسر للإجارة والتمويل بتصميم التمويل الشخصي الأصغر بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. توفر شركة اليسر للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي. المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. إجراءات سريعة وميسرة لجميع العملاء للاستفادة من المبالغ المالية المتاحة من خلال تمويل شركة اليسر. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على مبالغ تمويل شركة اليسر بصورة سريعة وفورية ، وسداد أول قسط بعد شهرين. وفرت شركة اليسر للعملاء العديد من خيارات السداد لتقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، ويمكن أن تصل مدتها حتي 36 شهر. لا يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة اليسر ، للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل. تمويل شركة اليسر بدون كفيل لقطاع الأفراد بالمملكة لا يحتاج إلى رسوم إدارية.

الشروط العامة للاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل لقطاع الأفراد