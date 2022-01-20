sbis.hrsd.gov.sa موعد إيداع وصرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور (الدفعة الثانية) وفق وزارة الموارد البشرية

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عمر شويل - جدة sbis.hrsd.gov.sa موعد إيداع وصرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور (الدفعة الثانية) بعدما تم بالفعل أول إيداع للضمان الاجتماعي الجديد المطور، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الوارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أعلنت الوزارة أن إعلان نتائج استحقاق والأهلية للتأهيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك لصرف الضمان الاجتماعي المطور ستكون بصورة تدريجية، كما أضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة في العمل على سرعة إنجاز مراجعة طلبات من قاموا بالتسجيل والتحديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم إعلام المستفيدين من خلال إرسال رسائل نصية على هواتفهم المحمولة التي قاموا بتسجيله على المنصة عند تسجيلهم بيناتهم، وأن هذه الرسائل ستصلهم تدريجيا خلال وقت وجيز.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور عبر النفاذ الوطني الموحد للضمان

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الإعلان عن التحول من نظام الضمان القديم إلى نظام الضمان الجديد المطور، يعتبر هذا هو أول إيداع وصرف يتم في حسابات المستفيدين ومستحقي الضمان الاجتماعي، حيث تم بالفعل إيداع معاشات ورواتب مستحقي الضمان الاجتماعي المطور.

موعد إيداع وصرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور (الدفعة الثانية)

هذا وقد تحدث البعض من مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد والمطور أنهم قد وصلتهم رسائل نصية من وزارة الموارد البشرية على هواتفهم الجوالة، وكان نص الرسالة لمعظمهم أنه قد تم قبول طلباتهم، إل أن البعض تحدث على أنه قد تم رفض طلبة ولا يعرف السبب، هذا وقد صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الدفعة الثانية ممن سيشملهم دعم الضمان الاجتماعي الجديد سيتم الإعلان عنها خلال أسبوع، وأنه سيتم إرسال رسائل نصية لهم كما حدث مع الدفعة الأولى.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور

وضعت وزارة التنمية البشرية ألية خاصة بمواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي، حيث أنه طبقاً لهذه الألية سيتم صرف المعاش الخاص بالضمان للمستفيدين ولمستحقين بداية من الشهر التالي لصدور قرار طلبه، أما بخصوص من تقدم بالطلب في شهر ديسمبر 2021، فهؤلاء يمكنهم استقبال إيداعات الضمان لهذا خلال هذا الشهر”يناير 2022″.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للاستفادة والاستحقاق والأهلية للضمان

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بشروط الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي وفق النظام الجديد، وأنه يمكن التغلب على رفض الأهلية والاستحقاق حيث صرح مصدر مسؤول بأن تلك الشروط تتلخص في التالي:

التمتع بالجنسية السعودية. الإقامة بشكل دائم على الأراضي السعودية. الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة لا يقل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة. الالتزام باستيفاء متطلبات وزارة التنمية البشرية الخاصة بتقديم عائل الأسرة الخدمات الصحة والتعليمية للأبناء. عدم التقاعس عن الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين على العمل والكسب من أفراد الأسرة. الإقامة في الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة يمنع الاستحقاق لمعاش الضمان الجديد. الإقرار بعد امتلاك المستفيد أصول ثابتة من أراضي أو عقارات ذات قيمة عالية، وإذا تبين خلاف ذلك يحجب صرف معاش الضمان عنه. في حال كان للعائل أكثر من أسرة، يتم احتساب كل أسرة على أنها أسرة مُستقلة تستحق معاش ضمان مستقل. استحقاق الأسرة للمعاش لا يتأثر في حال كان أحد أفرادها يقيم خارج المنطقة أو المدينة التي تقيم فيها الأسرة للدراسة.

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