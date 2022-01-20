التقديم على سكني الاراضي المجانية طريقة حجز ارض في منصة سكني sakani.sa

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عمر شويل - جدة التقديم على سكني الاراضي المجانية، حجز ارض في سكني أطلقته وزارة الإسكان الخاصة بالمملكة، لكل المواطنين الراغبين في الحصول على دعم سكني الأراضي مجانية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يقدم أرض لكل المواطنين السعوديين الراغبين في بناء مسكن يناسب الاسرة الواحدة. إذ يستطيع كل مستفيد أن يحصل على أرض مجانية، وهذا حسب المخططات التي أعلنت عنها حكومة المملكة، في كل المناطق بالسعودية من أجل التسجيل في البرنامج. إذ يتم استقبال كل طلبات المواطنين الذين يريدون حجز ارض في سكني، وتتم دراستها والتحقق من مدى أهليتها واستيفائها للشروط. وفي حال التأكد من استحقاق المتقدمين، سيتم منحهم ارض سكنية. وسنتحدث اليوم في مقالنا عن موضوع التقديم على سكني الاراضي المجانية، تابعوا معنا التفاصيل.

التقديم على سكني الاراضي المجانية

لقد قامت وزارة الإسكان الخاصة بالمملكة العربية السعودية بفتح أبواب التقديم على سكني الأراضي المجانية. وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة الاراضي المجانية هي مبادرة مستحدثة من طرف الوزارة. وهي تمكن كل المواطنين المستحقين من الحصول على قطعة ارض مجانية في احدى المدن السعودية التي يختارها. وهذا تبعا للمخططات المحددة من طرف الوزارة. والتي تتضمن الأراضي المتاحة ضمن برنامج المنحة.

علاوة على ذلك، تعتبر الأرض المعنية بالبرنامج هي ارض مجانية. أي مدعومة بشكل كلّي من طرف وزارة الإسكان. وبالتالي فإن المواطن المستحق لها لا يقوم بدفع أي مبلغ مالي نظير الحصول على هذه الأرض. ولكن لا بد من التنويه لأمر هام لكل من يرغب في التقديم على سكني الاراضي المجانية، وهو أنه من تمنح له أرض مدنية لا يحق له التصرف فيها إلا بعد عشر سنوات من تاريخ منحها له.

شروط الأراضي المجانية سكني

وزارة الإسكان قامت بوضع شروط معينة لكل المواطنين السعوديين المستحقين لمنحة الأرض المجانية، من أجل منح أرض سكني مجانة دون أن يدفع أي مبالغ، ولعل أهم شرط هو الجنسية السعودية لكل المتقدمين للاستفادة من برنامج سكني، كما يلزم أن يكون المتقدم مقيما برفقة أسرته في المملكة العربية السعودية، ويكون عمره أكثر من خمس وعشرين عاما.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب أن يكون المتقدم بطلب سكني الاراضي المجانية هو العائل الأساسي لأسرته، وألا يكون له مسكن خاص به أو أي قطعة أرض خاصة به داخل المملكة، كما يلزم ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من برامج الدعم السكني المقدمة من طرف وزارة الشؤون البلدية والإسكان، ومن دون توفر الشروط التي ذكرناها لكم سيتم رفض طلب المتقدم.

رقم برنامج سكني

أتاحت وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان بالمملكة رقم خاص يمكن المواطنين من الاتصال عليه، وهذا من أجل التواصل مع المسؤولين القائمين على البرنامج وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم، وهذا من خلال الرقم الموحد 199090، وكذلك الاتصال على 0114070100، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني [email protected]، كما يمكنهم أن يقوموا بزيارة مقر وزارة الإسكان للاستعلام.

طريقة التقديم في الاراضي المجانية سكني

يمكن لكل المتقدمين السعوديين، ممن يرون أنفسهم حائزين على شروط برنامج الدعم السكني المحددة من طرف وزارة الإسكان، أن يقوموا بالتسجيل من خلال منصة سكني الإلكترونية، والتي استحدثتها الوزارة المعنية من أجل تسهيل الأمور على كل المواطنين السعوديين الذين يريدون الاستفادة من سكني الاراضي المجانية، وذلك باتباع ما يلي:

أولا: الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية من خلال الانترنت.

ثانيا: يقوم بالضغط على تسجيل أو تسجيل الدخول من خلال المنصة، ثم يدرج رقم رقم هويته ويضغط على تحقق.

ثالثا: يقوم باستكمال خطوات إنشاء حساب على المنصة إن لم يكن له حساب، وإن كان مسجلا من قبل يسجل دخوله من خلال بيانات أبشر من خلال النفاذ الوطني الموحد.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم بالضغط على أيقونة تقديم من خلال خدمة منح الأراضي، ثم يراجع الشروط والأحكام جيدا ويوافق عليها.

يتعين على المواطن اختيار نوع السكن الحالي، بعد ذل يضغط على كلمة “استمر”، سيتم التحقق من بيانات المسجل من طرف النظام.

بعد ذلك يقوم باستكمال العملية، ويدخل كل المعلومات الخاصة بأفراد أسرته، ثم ينقر على زر متابعة.

ستظهر للمستخدم مجموعة من الأسئلة التي يجب أن يقدم إجابات عنها، أولها: هل سبق لك أو لأي فرد ممن تعولهم السكن خارج المملكة؟ ثاني سؤال: هل تملك عائلتك أصولًا تتجاوز مليوني ريال سعودي؟

وأيضا سؤال: هل سبق لك أو لأي من أفراد أسرتك امتلاك صك منزل خلال السنوات الخمس الماضية؟ يضغط على استكمال ويختار الاراضي المجانية، يعبئ البيانات ثم يرفق المستندات، ويقوم بتقديم طلبه أخيرا.

إلى هنا نصل وإياكم إلى خاتمة المقال، لقد تحدثنا عن موضوع التقديم على سكني الاراضي المجانية. ولخصنا لكم الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، والتي حددتها وزارة الإسكان الخاصة بالمملكة العربية السعودية. كما أشرنا للرقم الموحد الذي يمكن المواطنين من التواصل مع المسؤولين عن برنامج سكني لطرح استفساراتهم. نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما جاء في المقال.