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عمر شويل - جدة منصة وزارة الإسكان sakani.housing.sa لدخول الراغبين في الحصول على دعم سكني والاستعلام عن نتائج تقديمات طلب الدعم لبناء الأراضي السكنية في المملكة، حيث تقوم الوزارة بعمل العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تتشارك مع رؤية 2030 مع المملكة لتسكين المواطنين السعوديين في مساكن خاصة لهم في جميع المحافظات، وتقوم المنصة باستقبال تقديمات المواطنين والإعلان عن نتائج الطلبات، وذلك مع الالتزام التام من الشروط الخاصة بالتقديم.

منصة وزارة الإسكان sakani.housing.sa دخول دعم سكني للأراضي المجانية iam.gov.sa

يكون سكن المواطنين السعوديين بالمملكة في أغلب الأحيان بنظام التمويل العقاري، ويكون الدعم من وزارة الإسكان هو أفضل وأكثر الطرق أمانا في الحصول على الدعم، وتقوم الوزارة بتقديم المبادرات اللازم التي تأتي بالنفع على الفرد السعودي بالمملكة، وذلك بتوفير المشروعات السكنية والأراضي من عدد من المستويات، كما تقوم بتوفير التمويل الخاص بالمساكن والذي تبلغ نسبة التمويل فيه إلى 100% من قيمة المسكن بدون فوائد، ويكون على الراغبين في التسجيل الالتزام بالشروط الخاصة بالحصول على هذا الدعم والالتزام التام بضوابط التمويل الخاصة بكل مصرف، ويتعرض المخالفين في سداد أقساط التمويل العقاري مع المصرف التعرف إلى العقوبات القضائية التي تؤدي إلى إيقاف الخدمات وغيرها من العقوبات.

منصة سكني ووزارة الشؤون القروية والبلديات

تقوم المنصة الإلكترونية الخاصة بسكني والتابعة لوزارة الإسكان بالمملكة بالاهتمام بتوزيع قطع من الأراضي بمساحات محددة لفئات المجتمع، ويتم التخصيص لتوزيعها على المحتاجين أو ذوي الدخل المنخفض من ابناء المجتمع، ويأتي توزيع الأراضي الاقتصادية في سعرها بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والمنصات الاجتماعية والخيرية، والتي يكون منها الديوان الملكي السعودي والذي يقوم بتوزيع أراضي مجانية على المحتاجين المتقدمين بطلبات المساعدة إليه، بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

موعد صرف دعم سكني في يناير 2022 – جمادي الآخرة 1443

يتقرر صرف الدعم السكني للمستفيدين، والذين تقدموا بطلباتهم إلى المنصة في يوم 26 يناير 2022، وذلك بعد أن يتم المتقدمين 60 يوم عمل من تاريخ التقديم، حيث يكون عليهم التأكد من الحصول على الدعم على أن يتوجه كل منهم إلى المصرف التابع له للاستفادة من عروض كل مصرف على حده أو التوجه لمصرف أفضل في الشروط وأنسب لهم،.

كيفية الاستعلام عن دعم الأراضي في سكني

تسجيل سكني من منصة وزارة الإسكان تسجيل الأراضي من منصة النفاذ الوطني الموحدة يتم الدخول على الموقع الإلكتروني “لمنصة سكني وزارة الإسكان السعودية“. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول بالحساب الذي قام بتسجيله من قبل أو إنشاء حساب جديد. يتم اتباع كافة الخطوات المطلوبة وتسجيل كافة البيانات. يجب تسجيل رقم الهاتف النقال وتسجيل بيانات الدخل الشهري. يتم حفظ الطلب والحصول على رقم الطلب قبل تسجيل الخروج. يتم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة. يقوم المستخدم بالاختيار لتسجيل الدخول (كلمة المرور ورسالة – تطبيق هويتي). يتم تنزيل تطبيق هويتي من خلال جوجل بلاي على الهاتف النقال. يقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة والإقرار بصحتها قبل تسجيل الخروج.

ويتم شهريا الإعلان عن دعم سكني عبر المنصة الوطنية الموحدة، بوابة النفاذ الوطني والمنصة الخاصة بوزارة الإسكان السعودية، والتي تهدف لتوفير الدعم للمواطنين، الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل والاستحقاق، كما يتم توفير الدعم المباشر إلى المطلقات والأرامل المعيلات الذين يثبت أنهن على رأس الاسرة وهن المعيلات لهن.