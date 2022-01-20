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عمر شويل - جدة الضمان الإجتماعي المطور و إيداع معاش شهر يناير 2022م ، الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية هو أحد الأنظمة الإلكترونية الجديدة بالمملكة والتي تستهدف الأسرة الأكثر حاجة لتقديم الدعم المادي لهم وتلبية احتياجاتهم من متطلبات المعيشة الأساسية التي يجب توافرها، وهو خطوة هامة وفعّالة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين محدودي أو معدومي الدخل وتزويدهم بالدعم المادي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج من خلال التدريب والتأهيل للحصول على وظيفة مناسبة، وتوفير خدمات تساعد في البحث عن وظائف مناسبة من خلال التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ).

الضمان الإجتماعي المطور و إيداع معاش شهر يناير 2022م

بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية عن نتائج الإستحقاق للدفعة الأولى من الضمان الإجتماعي المطور، تم اليوم الخميس الموافق 20 يناير 2022 إيداع المعاش الجديد للدفعة الأولى من المستحقين الذين قامو بتقديم طلباتهم في ديسمبر الماضي، حيث أوضحت الوزارة آلية صرف المعاش على أن يتم صرف المعاش للمستحقين بالشهر التالي لطلب الإستحقاق.

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للدفعة الثانية

بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بإعلان نتائج الإستحقاق للدفعة الأولى من الضمان الاجتماعي المطور لعدد 72 الف أسرة، أعلنت الوزارة منذ قليل نتائج الإستحقاق للدفعة الثانية، وسوف يتم الإعلان عن النتائج للدفعات المختلفة بشكل تدريجي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من شرط الجنسية الفئات التالية:

1. الزوجة الغير سعودية والمتزوجة من سعودي.

2. الأيتام وذوي الإعاقة، والأرامل ذوات الأيتام ولديهم بطاقات تنقل.

3. أبناء الأرملة والمطلقة السعودية والمتزوجة بغير سعودي.

أن لا يمتلك المستفيد أي اصول بقيمة عالية.

عدم تواجد المستفيد بأي دار من دور الايواء الحكومية أو الرعاية.

أن لا يزيد الدخل الشهري للأسرة وكذلك الفرد عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة و 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة.

عالية.

تحقيق جميع متطلبات الوزارة بتقديم خدمات الصحة والتعليم.

رابط التسجيل بمعاش الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للراغبين التسجيل للاستفادة بمعاش الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية من خلال الدخول على رابط الضمان الإجتماعي المطور والتسجيل من خلاله.