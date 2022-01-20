نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “jops.sa” رابط تقديم أمن الحج نساء 1443 رتبة جندي عبر أبشر توظيف أعرف الشروط والمواعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل بحثنا عن كل ما يهم المواطنين في المملكة، وجد عمليات بحث مكثف عن رابط تقديم أمن الحج نساء، من قبل عدد كبير من النساء السعوديات الباحثين عن فرصة عمل متميزة، للتسجيل على وظيفة جندي من النساء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والتي أعلنت عنها اليوم الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، وحددت الإدارة الشروط الواجب توافرها في العنصر النسائي الراغب في التقديم على الوظائف ورابط التسجيل وهو ما سنقدمه لمتابعينا من خلال هذا المقال.

موعد التقديم على وظائف أمن الحج للنساء

يبدأ التقديم بداية من يوم السبت القادم الموافق 2022/01/22 ميلادي، 1443/06/19 من الساعة العاشرة صباحاً، ويغلق رابط التقديم يوم الخميس الموافق 2022/01/27 ميلادي، 1443/06/24 هجري في العاشرة صباحاً.

رابط تقديم أمن الحج نساء 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jops.sa. الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة. الدخول على وظائف القوات الخاصة لأمن الحج نساء. تسجيل البيانات المطلوبة من الراغبات في التسجيل. الضغط على أراسل الطلب ثم طباعة الطلب والاحتفاظ برقم الطلب.

تعليمات هامة للراغبين في التسجيل

يجب على كل عنصر نسائي راغب في التقديم على وظيفة جندي، أن يكون متوفر به شروط التسجيل التي سنقدمها لكم لاحقاً في المقال، وأن كل البيانات التي تسجل يجب أن تكون دقيقة ومطابقة للبيانات مع الجهات ذات الشأن، ومن يثبت اختلاف في البيانات سوف يتم أستبعاد الطلب فوراً.

الشروط العامة للتقديم

أن تكون المتقدمة للوظائف سعودية الجنسية يستثنى من نشأة مع والديها خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. ألحصول على المؤهل المناسب وهو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل المؤهل العالي. الشهادات من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم السعودية. التمتع بحسن السير والسلوك للمتقدمة للوظائف وأن لا تكون قد حكم عليها في أي قضايا. في حالة أن المتقدمة متزوجة يجب أن تكون جنسية الزوج سعودي. أن تكون المتقدمة لها هوية مستقلة سارية المفعول وأن تجتاز كافة الاختبارات الخاصة بالوظائف. لا تكون قد سبق لها التعين في وظيفة خاضعه لقانون الخدمة العسكرية وتم فصلها منها.

نبذة مختصرة عن القوات الخاصة لأمن الحج

القوات الخاصة لأمن الحج هي إحدى أفرع وزارة الداخلية السعودية، يوجد المقر الرئيسي لها في مكة المكرمة، تعني بعملية تنظيم موسم الحج والعمرة، وخدمة زوار بيت الله الحرام أثناء تأدية الشعائر المقدسة وحفظ الأمن.