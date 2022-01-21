قرض شخصي بدون وظيفة يصل إلى 300 ألف ريال وسداد بعد عام من استلام القرض

قرض بدون وظيفة لعام 2022، حيث يبحث عن ذلك القرض الأشخاص الراغبين في اكتساب قرض من أي جهة سواء من احدي بنوك المملكة العربية السعودية التابعة لأحكام الشريعة الإسلامية أو من أي شركة معتمدة لدي البنك المركزي، فهناك بنوك تقدم قروض شخصية إلي الأشخاص اللذين ليس لديهم وظيفة ثابتة في أي جهة وتوفر لهم كامل الدعم عن الحصول علي القرض لتوفير فرص عمل لهم، فمميزات القرض بدون وظيفة قائمة علي أحوال السداد، فقد يتوفر للعميل إمكانية بدء سداد أول قسط بعد عام كامل وأن يعمل العميل علي سداد الفائدة فقط إلى البنك، فهناك قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يتم تقديمه إلي المواطنين من أجل الدعم أيضاً وتوفير فرصة للشباب للحصول علي عمل من خلال بدء إنشاء مشروع بمبلغ القرض.

شروط قرض نفاذ من بنك التسليف والادخار

أول شرط من شروط الحصول علي القرض أن يكون المستفيد منه مواطن سعودي الأصل والجنسية ولديه بطاقة هويه سارية المفعول.

أن يكون المتقدم عمره لا ينقص عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد عن ستون عاماً عند الوصول الي سداد أخر قسط الي البنك.

إذا كان العميل يريد الحصول علي قرض عيني لابد من أن يكون عمره لا يقل عن 21 عاماً ولا يزيد أيضاً عن 60 عاماً.

لا يحصل العميل علي القرض إذا كان لديه أقساط مؤجله لبنك التسليف.

فترة السداد تصل إلى 5 أعوام ويجب أن لا تزيد عن ذلك.

إذا كان العميل متقدم للحصول علي قرض عيني يجب تقديم الرخصة.

يمكن التقديم من خلال الموقع الرسمي لبنك التسليف أو من الذهاب المباشر إلي أقرب فرع لبنك التنمية في مدينتك.

قرض بدون وظيفة من بنك الراجحي

بنك الراجحي يُعرف بخدماته التمويلية التي يقدمها للشباب والمتقاعدين ولجميع الفئات الأخري، حيث يوفر خدمة قرض بدون وظيفة لمن لا يوجد لديهم وظيفة ثابته ولا راتب ثابت، وذلك من أجل توفير فرصة الحصول علي عمل بعد إطلاع البنك علي بيانات العميل ومتابعة فكرة المشروع الذي يرغب العميل بإنشائه، فقد يصل مبلغ القرض إلي 300 ألف ريال سعودي.