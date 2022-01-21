نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيارات تمويل السيارات البنك الراجحي وكيفية حساب القيمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خيارات تمويل السيارات البنك الراجحي أعلن عنها البنك من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي وذلك للتسهيل على الراغبين في الحصول على الراجحي للسيارات تقسيط بعد الالتحاق ببرامج التمويل المختلفة، وقد أشار البنك إلى ضرورة توافر شروط تمويل السيارات الراجحي حتى يُقبل الطلب، ويمكن استخدام حاسبة تمويل السيارات الراجحي من أجل معرفة قيمة التمويل المسموح بها، وللمزيد من التفاصيل والمعلومات يمكن اللجوء إلى رقم الراجحي ٢٤ ساعة خدمة العملاء.

خيارات تمويل السيارات البنك الراجحي

هناك العديد من المنتجات التمويلية التي قام البنك الراجحي بتقديمها إلى العملاء الوافدين والمواطنين السعوديين، ومن بينها التالي:

منتج الإجارة التمويلي البنك الراجحي

من خلال هذا المنتج يمكن الاستفادة بمميزات عديدة من بينها إمكانية سداد قيمة قسط السيارات الجديدة إلى بنك الراجحي، أي أن السيارة تكون ملك للبنك، وبموجب العقود والاتفاق مع العميل يتم تقديمها له، وذلك مقابل الأجرة الشهرية أو القسط.

منتج المرابحة مصرف الراجحي

وهذا المنتج يوفر أيضًا إمكانية الحصول على سيارة للعملاء، ولكن ينبغي أن يتم سداد قيمتها على مدار سنوات، قد تصل إلى خمس سنوات فقط.

وهناك العديد من الخدمات والمنتجات الأخرى الخاصة بالسيارات التي يوفرها البنك، ويمكن معرفتها من خلال زيارة موقع البنك الراجحي الإلكتروني.

حاسبة تمويل السيارات الراجحي

ويمكن استخدام حاسبة التمويل الإيجاري التي قدمها بنك الراجحي إلى العملاء والإلكترونية لمعرفة عروض تمويل السيارات وأيضًا ما هي طريقة التقسيط الجديدة، وتستخدم الحاسبة من خلال الخطوات التالية:

عليك أن تقوم بزيارة موقع الراجحي (alrajhibank.com.sa).

ثم انتقال إلى خيارات تمويل السيارات وانقر على حاسبة التمويل.

إدخال نوع الحساب الذي حصلت عليه من خلال البنك سواء تحويل الرواتب، أو بدون التحويل.

إدخال سعر السيارة والمتوفر عن طريق المعارض السعودية.

قيمة راتبك الشهري مع إدخال قيمة الدفعة الأولى للسيارة.

قيمة قسطك الحالي وفترة التمويل، وقيمة الدفعة الأخيرة من الخانات المطلوب تعبئتها من خلال الموقع أيضًا.

انقر على حساب وانتظر حتى تظهر لك القيمة الإجمالية للتمويل، وكافة المعلومات الأخرى التي تخص تمويل السيارات أو التمويل الإيجاري من مصرف الراجحي.