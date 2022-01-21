تمويلك من سلفة فوراً ب 5 خطوات واستلم 5000 ريال الشروط ورابط التقديم

لو ظروفك متعثرة عليك بمنصة سلفة هتفك عثرتك وتمويلك 5000 ريال فورا عقب التقديم عليها ومن خلال خطوات بسيطة طالما مستوفي الشروط هيتم تحويل القرض على حسابك خلال دقائق، ومن خلال مقالى سوف نوضح مزايا تمويل سلفة والشروط الواجب توافرها للحصول على سلفة وكيفية التقديم وخطوات التقديم على سلفة، حيث توفر منصة سلفة خدمة التمويل الشخصي الإلكتروني الذي يعتمد على الآلية الرقمية، وقد أعلنت المنصة عن إتاحتها للعديد من العروض التمويلية للعملاء سواء كان تمويل شخصي أو تمويل لشراء أو امتلاك شيء ما، ولكن من خلال التمويل الشخصي يمكن للعميل شراء أو تصليح السيارة أو سداد دين ما أو الاستمتاع بعطلة في أي مكان، حيث تسهل تلك الخدمة على العملاء الراغبين في الحصول على تمويل شخصي من سلفة من منازلهم أو مكاتبهم بدون الحاجة الهامة للذهاب إلى المكاتب الخاصة للحصول على الخدمة، وهي بذلك توفر طريقة أسهل وأوفر وأسرع للعملاء للتقديم على التمويل والحصول عليه أيضًا بدون حاجة العميل للذهاب إلى المقر، فمن خلال هاتفك وبعد إجراء عدة خطوات لا تتخطى ال 5 خطوات سوف يتم التحويل المبلغ المطلوب لحسابك فورا.

أهم مزايا التمويل من سلفة الفوري:

من اهم مزايا تمويل سلفة الفوري مايلي:

يتميز بأن كل العملاء لهم هامش ربح تنافسي.

يتميز تمويل سلفة الفوري حيث يتفق مع كافة أحكام شريعتنا الإسلامية .

يتميز تمويل سلفة الفوري يمتاز بسرعة إيداع قيمة التمويل في حسابات العملاء.

يتم سداد قيمة التمويل

يمتاز تمويل سلفة بتوفير عدة برامج لسداد التمويل على فترات طويلة وميسرة للعميل.

الشروط الواجب توافرها للموافقة على التمويل من سلفة للتمويل الشخصي:

للموافقة الفورية على القرض الشخصي السريع الفوري من سلفة يجب توفر عدة شروط اهمها مايلي:

ان يكون المستفيد طالب القرض سعودي الجنسية.

ان يكون المستفيد يتراوح عمره من 18 سنة إلى 60 سنة.

يشترط للحصول على التمويل الشخصي السريع من سلفة ان يكون الراتب الشهري أدنى حد له هو أربعة آلاف ريال.

يشترط للحصول على سلفة الفورية أن تكون مدة خدمته قبل التمويل للقطاع الخاص ستة أشهر على الأقل وثلاثة أشهر للقطاع العام.

كيفية التقديم للحصول على التمويل من سلفة:

للحصول على تمويل سلفة السريع الفوري يجب اتباع الخطوات الاتية: