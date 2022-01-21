اطلب واحصل على القرض الحسن الـ 500 ألف ريال من الصندوق العقاري وشروط الحصول والرابط

يقدم سكني خدماته المتعددة لجميع مواطني المملكة، كما يقدم الصندوق العقاري قروض مدعوم لكي يمكن المواطنين من الحصول على تملك سكن طبقا لتحقيق رؤية المملكة 2030، وقد توقيع أكثر من 600 ألف عقد تمويلي تم توقيعه من قبل صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان للمواطنين، وذلك ضمن الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعُوم خلال 4 سنوات فقط، وسط إقبال على الحصول عليه من قبل الكثيرين، بعدما نجح خلال تلك الفترة في توفير أكثر من 354 مليار ريال تمويلات، بالتزامن مع جاهزية منتج الوحدات السكنية، كذلك منتج البناء الذاتي، في حين يتم الحصول عليه وفق استحقاق فوري لمستفيدي سكني، لزيادة معدلات تملك الأسر، وسوف نوضح آليات وضوابط وخيارات المتاحة للحاصلين على القرض السكني المدعوم وكذلك نوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض المدعوم وكيفية التقديم والحصول عليه.

آليات وضوابط وخيارات الحاصلين القرض السكني المدعوم:

ونذكر أنه من خلال هذا المقال أن القرض المدعوم من صندوق التنمية العقارية قد وصلت قيمته إلى حوالي 500 ألف ريال، علماً بأن الأرباح مدعومة بنسب تصل إلى حوالي 100% من خلال حلول تمويلية وسكنية مقدمة لكافة المستفيدين حتى يتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفر العديد من الحلول والخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة مثل:

من الخيارات للقرض السكني حيث يفضل البعض البنـاء الذاتـي لقطع الأرض وغيرها.

من الضروري أن تكون الوحدات السكنية جاهزة ومكتملة الإنشاء

يفضل أن يكون القرض بهدف شراء عقار جاهز مثل (فيلا، شقة، عمارة سكنية) خاص أو من الوزارة.

يفضل شراء وحدة تحت الإنشاء أو ما يُطلق عليه الشراء على الخارطة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض المدعوم:

للحصول على القرض المدعوم يجب توفر عدة شروط واهمها مايلي: