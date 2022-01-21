فتح القبول والتسجيل للقوات الخاصة لأمن الحج للعنصر النسائي تستمر المرأة السعودية في إبهار العالم بأدائها الرائع في مختلف المجالات لتضرب بالأفكار النمطية عن المرأة السعودية عرض الحائط وتجعل العالم بأكمله يشهد بكفاءتها وذكائها، وتشهد السعودية في السنوات الأخيرة حركة دعم قوية للنساء، واليوم تأتي لنا المرأة السعودية في زيها العسكري الجديد بمنصب “جندي” أمن الحج والعمرة، ولمعرفة التفاصيل تابعونا.

فتح القبول والتسجيل في الثوات الخاصة لأمن الحج في المملكة

السعوديات يشغلن مناصب عسكرية هامة في وزارة الداخلية وعدة وزارات أخرى استطاعت المرأة السعودية منذ سنوات أن تحصد مناصب هامة في وزارة الداخلية، حيث تعمل النساء السعوديات برتب عسكرية مختلفة في حرس الحدود، وقطاعات السجون والإصلاحيات، والشرطة، والدفاع المدني، وشرطة المرور والدوريات، ومركز العمليات الموحد.

ويجري تدريب أعداد هائلة من النساء السعوديات عسكريا على العمل في السلك الأمني، والاتصالات، والإسعافات، والأدلة الجنائية.

المرأة السعودية تشغل منصب أمن المسجد الحرام.

وامتدت العناصر النسائية في المناصب العسكرية لتصل إلى أمن الحرمين الشريفين حيث قامت وزارة الداخلية السعودية بتجنيد ١٥٠٠ عنصر نسائي لخدمة المعتمرات وقاصدات الحرم المكي الشريف، من بينهن ٨٠ مجنده عمل ميداني بالحرم، كما وقد اعلنت الأدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل بالأمن العام للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة للعمل برتبة جندي عنصر نسائي وقد لاقى الأمر ترحيبا واسعا من الشعب السعودي، حيث غرد المواطنين عبر تويتر على صورة جندية في الحرم المكي بالعبارات المشجعة والمرحبة بهذا الأمر ولاقت الصورة تفاعل كبير من المتابعين.

كيفية التقديم بالقوات الخاصة لأمن الحج للعنصر النسائي.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التقديم في الفترة من السبت الموافق ١٩/٦/١٤٤٣ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٤/٦/١٤٤٣، وسيتم استقبال طلبات التقديم عبر بوابة “أبشر توظيف”، وعن قريب سنرى الجنديات السعوديات في الحرم المكي، وفي الفترة القادمة سنرى براعة النساء السعوديات في مجالات عسكرية مختلفة، ونتابع معكم التفاصيل الكاملة حول كيفية التقديم في الوقات الخاصة بأمن الحج والعمرة للنساء في المملكة العربية السعودية.