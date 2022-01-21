شروط الحصول علي قرض العاطلين عن العمل من بنك التسليف

يقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من الخدمات لعملائه وكافة المواطنين السعودين من الخدمات التمويلية والمصرفية وكذلك القروض اللازمة للكثير من الفئات داخل المجتمع السعودي لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم، ومن بين هذه القروض قرض العاطلين عن العمل والذي يوفره بنك التسليف للمواطنين القادرين على العمل ويمتلكون الخبرات والمهارات ولكن يحتاجون للدعم المادي، ويسترد البنك قيمة القرض من المستفيدين بدون إضافة فوائد وغيرها على المبلغ المستحق، وسوف نذكر لكم في هذا المقال أهداف القرض، وخطوات التقديم للحصول علية.

أهداف قرض العاطلين عن العمل من بنك التنمية الإجتماعية

يقدم بنك التنمية الإجتماعية قرض العاطلين عن العمل حتى يتمكن المواطنين الذين يمتلكون مهارة في مزاولة نشاط ما من تنفيذ هذا العمل بأنفسهم مما يوفر لهم زيادة الدخل، وكذلك سداد أقساط القرض بسهولة وسوف نذكر أهم أهداف القرض التي تسعى الحكومة السعودية لتحقيقها في أراضي المملكة:

زيادة أنشطة العمل الحر والمساعدة في إستمرارية الممارسين لأعمالهم.

النهوض بحياة المواطن السعودي من الأسر الفقيرة ومحدوي الدخل لتحقيق العدالة الإجتماعية.

زيادة الدخل لمواجهة غلاء المعيشة سواء للفرد أو الأسرة.

المساعدة في توفير فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة نهائياً في أراضي المملكة.

يساعد بنك التنمية المواطنين السعودين من الوقوع في الإئتمان الغير رسمي عن طريق توفيره كافة القروض التمويلية لجميع المواطنين المستحقين.

خطوات التقديم للحصول على قرض العاطلين عن العمل

يتمكن المواطن السعودي من تقديم طلب الحصول على قرض العاطلين عن العمل إلكترونياً عن طريق اتباع الخطوات الأتية: