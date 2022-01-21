شروط مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية 1443 وخطوات تقديم طلب مساعدة مالية او سكنية

يوجد العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية ومن أهم المؤسسات الخيرية التي تقدم العديد من الخدمات والمساعدات التي تخدم الآلاف من المواطنين السعوديين مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الخيرية حيث تقدم المجمعية دعم مادي و سكني او توفير سيارة للأسر المحتاجة الذين يعانون قلة الدخل الشهري، حيث يسعى العديد من المواطنين السعوديين من مختلف الفئات التقديم إلى جمعية الوليد بن طلال لطلب المساعدة والدعم، ولكن هناك بعض الفئات التي تستهدف الجمعية مساعدتهم وتقديم الدعم لهم ولذلك وضعت الجمعية بعض الشروط التي لابد من توافرها من المتقدمين لكي يتم طلب المساعدة.

شروط طلب المساعدة من جمعية الوليد بن طلال الخيرية 1443

هناك بعض الشروط التي حددتها الجمعية للوصول إلى أشد المستحقين للمساعدة و الدعم، وسنقدم لكم الشروط الواجبة لقبول طلب المساعدة من جمعية الوليد بن طلال الخيرية وهي:

تقدم مساعدات جمعية الوليد بن طلال للسعوديين والمقيمين في أراضي المملكة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للأسرة أو للفرد لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

لابد من عدم حصول المتقدم على دعم مساعدة جمعية الوليد بن طلال مسبقاً سواء مالي، سكني، سيارة.

شروط طلب المساعدة السكنية

يشترط أن يتعهد المتقدم على عدم إتلاف الوحدة السكنية.

لابد من إقامة الأسرة في الوحدة السكنية والانتفاع بها.

ألا يكون المتقدم مسجل باسمه وحدة سكنية.

أن يتعهد المتقدم بعدم إتلاف الوحدة السكنية.

يقوم المواطن بدفع كافة مصاريف الوحدة السكنية ( الماء، الكهرباء)

شروط طلب مساعدة السيارة

لابد من عدم امتلاك المتقدم سيارة مسجلة باسمه.

التعهد بعدم إتلاف السيارة او بيعها.

خطوات طلب المساعدة من جمعية الوليد بن طلال الخيرية

هناك بعض الخطوات التي يجب تتبعها للتقديم في جمعية الوليد بن طلال الخيرية وهي: