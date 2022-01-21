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عمر شويل - جدة طريقة حجز ارض مجانيه في سكني sakani.housing.sa لفئات المجتمع السعودي من كافة الطبقات، حيث تقوم وزارة الإسكان بالمملكة بطرح أراضي ومخططات سكنية للمواطنين في كافة المحافظات يتم الحجز فيها عبر منص سكني أو المنصة الوطنية الموحدة والتي تقوم الوزارة بطرحها بشكل مجاني على أن يتم تمويل المشروع السكني مدعوم من منصة سكني، ليتم اتباع المشروع التمويلي وموعد الإعلان عن إيداع الدعم الشهري للمواطنين واتباع القوانين الخاصة والشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين.

طريقة حجز ارض مجانيه في سكني sakani.housing.sa بكافة المحافظات (مخططات – أراضي)

تعلن وزارة الإسكان عدد من المشروعات السكنية ومنها مشروع جنان بالمدينة المنورة الذي يوفر 280 وحدة سكنية تحت الإنشاء بتصميمات ونماذج متنوعة وحصرية، وغيرها من المشروعات في المحافظات الأخرى بالمملكة وكذلك يتم توفير قطع أراضي يتم توفيرها مجانا لعدد من المستفيدين، بالاتفاق والاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بالدخول على الموقع الرسمي للوزارة أو الاشتراك في التطبيقات الخاصة لاستخدام والتسجيل عبر الهاتف النقال والاطلاع على المشروعات الجديدة.

وزارة الإسكان والمشروعات السكنية الجديدة والأراضي

تتطلع المملكة عبر مؤسساتها المختلفة إلى توطين السعوديين بمساكن خاصة لهم بنسبة 100% وخاصة في إطار رؤية 2030 التي تقوم بتوطين المواطنين وتوفير احتياجاتهم السكنية بما لها من تيسير للسكن الخاص بالمخططات المناسبة له، والذي يتم إتاحته للمواطنين عبر الحجز الإلكتروني لهذه المخططات وتحديد المنطقة السكنية، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية أيضا بالاتفاق مع الديوان الملكي بتوفير أراضي للمحتاجين من التقدمين بمعروض طلب إلى الديوان الملكي، ويتم أيضا شمول المطلقات والأرامل في المشروعات التي يتم توفير تلقائي للسكن والأراضي لهم، حيث يكون عليهم الاشتراك بشروط الاستحقاق.

يتم توفير مشروعات سكنية للفئات التالية:

المتقدمين للدعم المجاني عبر منصة سكني واختيار المشروعات السكنية والمخططات والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

الأرامل والمطلقات الذين يثبت أنهن على رأس الأسرة وليس لديهم العائل.

مستفيدي منح وعطايا الديوان الملكي السعودي من المتقدمين بمعرض طلب مشمولا بالظروف المادية والاقتصادية التي تستحق الأرض مجانا.

هل تم تحديد موعد إيداع دعم سكني للشهر الجديد

يتم التقديم والتسجيل الإلكتروني للحصول على الأراضي المجانية والمشروعات السكنية والمخططات في مشروع برنامج سكني، ويتم استقبال الطلبات ومطابقة الشروط والبيانات المقدمة من المواطن حسب الاحتياجات والأشد احتياجا، ويتم تحديد الفترة التي يتم فيها الرد على المتقدمين على أن تكون خلال 60 يوم عمل، وتقوم وزارة الإسكان بالإعلان في يوم 26 يناير 2022 عن إيداع الدعم الشهري للمستفيدين.

كيفية تسجيل سكني من منصة وزارة الإسكان كيفية التسجيل في مشروع الأراضي من منصة النفاذ الوطني الموحدة يتم الدخول على الموقع الإلكتروني “لمنصة سكني وزارة الإسكان السعودية“. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول بالحساب الذي قام بتسجيله من قبل أو إنشاء حساب جديد. يتم اتباع كافة الخطوات المطلوبة وتسجيل كافة البيانات. يجب تسجيل رقم الهاتف النقال وتسجيل بيانات الدخل الشهري. يتم حفظ الطلب والحصول على رقم الطلب قبل تسجيل الخروج. يتم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة. يقوم المستخدم بالاختيار لتسجيل الدخول (كلمة المرور ورسالة – تطبيق هويتي). يتم تنزيل تطبيق هويتي من خلال جوجل بلاي على الهاتف النقال. يقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة والإقرار بصحتها قبل تسجيل الخروج.

ماذا أفعل عن قبولي في دعم سكني

يقوم المتقدمين للحصول على الدعم بالبرنامج الوطني للإسكان بانتظار الإعلان الشهري للدعم على أن يقوم المقبولين بالتوجه إلى المصرف الذي ينتسبوا إليه لاختيار كيفية التمويل للمواطنين، حيث يكون لكل مصرف الشروط الخاصة بالتمويل السكني له وطريقته الخاصة في سداد الأقساط، ويكون على المستفيد الموافقة على شروط البنك أو التوجه لمصرف آخر بشروط أبسط.

كيفية الحجز في المخططات السكنية