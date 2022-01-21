شروط الحصول علي قرض آهل من بنك التنمية الإجتماعية.. واهم اهداف القرض

يعد قرض آهل من أهم الأهداف الإستراتيجية التي يسعى بنك التنمية الإجتماعية لتحقيقها حيث أنه يخدم الكثير من أبناء المملكة من المواطنين الذين يحتاجون للدعم المادي من المطلقات والأرامل وكذلك كبار السن الذين بلغ العمر بهم سن التقاعد، حتى يوفر لهم مستوى معيشي ملائم في ظل رؤية المملكة 2030 والنهوض الإقتصادي الذي تشهده البلاد.

مميزات قرض آهل من بنك التنمية الإجتماعية

يمنح بنك التنمية الإجتماعية قرض آهل للفئات المستحقة للقرض تمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

تصل مدة التمويل المقدم من بنك التنمية الإجتماعية من خلال قرض آهل إلى خمس سنوات.

تتم طريقة سداد قرض آهل عن طريق دفع أقساط شهرية للبنك.

يتم تقديم طلب الحصول على قرض آهل وإستكمال الإجراءات بدون رسوم إدارية يفرضها البنك على المستفيدين.

في حالة تعرض المواطن بعد الإستفادة من تمويل قرض آهل للعجز الكلي أو الوفاة لا سمح الله يتم إعفاءه طبقا للشروط الخاصة الموجودة في بوليصة التأمين.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض آهل

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن لا يتجاوز65عمر المتقدم للحصول على القرض 70 عاماً.

كما يجب أن لا يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم عن 10000 ريال سعودي.

ضرورة الإلتزام من قبل المتقدم للحصول على القرض بعدم وجود ديون عليه خاصة ببنك التنمية الإجتماعية وغيره من بنوك المملكة.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على قرض آهل مسجل في وزارة العمل منذ سنتين كحد أدنى.

في حالة أن يكون المتقدم من فئة المتقاعدين أو إمرأة ربة منزل لا تعمل يجب تقديم كفالة لبنك التنمية الإجتماعية للحصول على القرض.

خطوات التقديم على قرض آهل من بنك التنمية الإجتماعية

استطاعت الحكومة السعودية توفير بعض الخدمات للمواطنين عن طريق تقديم طلب الحصول عليها من خلال الإلكترونية عبر الإنترنت، من بينها تقديم طلب الحصول على قرض آهل والذي تتم خطوات التقديم للحصول عليه كما سنوضح فيما يأتي: