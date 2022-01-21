إجراءات إضافة المواليد الجدد في برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم

حساب المواطن هو برنامج حكومي يهدف إلى دعم الأسر الفقيرة والمتوسطة والتي لا تستطيع تحمل النفقات المالية في ظل التوسعات داخل المملكة العربية السعودية، لذلك يتم دعمهم بمبلغ مالي كل شهر ويكون ذلك في موعد محدد ألا وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن قد يختلف موعد إيداع الدفعة وذلك بناء على العطلة الرسمية والإجازات وقد تزيد يوم أو تقل يوم وفق الموعد المعلن عنها بناء على برنامج حساب المواطن، وقد توقف التسجيل في البرنامج منذ شهر مارس 2020 ولكن هناك بعض من الاستثناءات التي قد تجعلك تحصل على الدعم إذا كنت فرد تحت رب الأسرة، ويتم التحقق من أهلية المسجلين حتى يومنا هذا لمعرفة من يستحق للدعم ويتم دفع الدعم لمن هو فقير والأشد احتياجا.

شروط أهلية حساب المواطن

لتحصل على حساب المواطن يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولكن يستثنى من ذلك الابن أو الابنة للمواطن أو المواطنة الغير سعودية، طريقة استخدام الحاسبة التقديرية، وتكون الإقامة للمستفيد داخل المملكة، كما أنه لا يقيم خارجها لمدة 90 يوم خلال العام وإذا حدث ذلك فسوف يتم إلغاء الدعم، ولا يسكن دار الإيواء ولا السجن أيضاً، ويتم تطابق كافة البيانات المسجلة مع المعلومات المتوفرة وإذا حدث أي خلل بينهم فلا تردد في الإلغاء، طريقة تقديم اعتراض على نتائج الأهلية، وحتى لا تصل إلى هذا الموقف فيجب أن تكون الشروط منطبقة عليك، ويتم ذكر الأولاد من هم أقل من 18 عاما ومن أهم أكبر من ذلك وعلى تلك الأسس سوف يتم منحك الدعم المستحق.

إضافة المواليد لحساب المواطن

يمكنك إضافي المواليد من خلال بعض الإجراءات السريعة والبسيطة عبر حسابك لدعم المواطن، إذا قد قمت بتحديث البيانات في الأحوال المدنية وضفت المواليد كتابع في سجل الأسرة فيمكنك أيضاً إضافته عبر حسابك، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، وتفاصيل الطلب ومنها بيانات التابعين، ثم إضافة تابع، وبعد ذلك حفظ البيانات المدخلة وبذلك سوف تقوم بإضافة المواليد الجدد التابعة لك كرب الأسرة وتحصل على الدعم المستحق، وقد وصلت دفعة شهر يناير إلى 1.9 مليار ريال لمن اكتملت طلباته من المستفيدين.