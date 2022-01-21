نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية.. موعد صرف الدعم السكني يناير 2022 وما هي شروط الاستحقاق للحصول على الدعم 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة السعودية.. موعد صرف الدعم السكني يناير 2022 وما هي شروط الاستحقاق تم تحديد متى ينزل دعم سكني شهر يناير 2022 وما شروط الاستحقاق، وذلك بشكل رسمي، حيث أكدت وزارة الإسكان بالمملكة السعودية، أن الدعم سوف يتم صرفه وفق الآليات المعمول بها، مع العلم أن سكني هو عبارة أحد برامج الدعم المقدمة من صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان بالمملكة السعودية، كما يعتبر مؤخرًا من أهم البرامج التكافل بالمملكة، وجدير بالذكر، أنه لا بد من توفر الشروط أولًا لاستحقاق الدعم.

حول برنامج الدعم السكني بالمملكة السعودية

أطلقت وزارة الإسكان السعودية في 2017 برنامج الدعم سكني؛ وذلك بغرض توفير وحدات إسكان للمحتاجين؛ مما أدى إلى:

رفع نسبة التملك بين المواطنين حتى 70%، وذلك من خلال تخصيص 280 ألف وحدة بمناطق مختلفة بالمملكة.

حيث تم توزيع حوالي 75000 قطعة أرض سكنية.

كما تم إصدار 85000 قطعة أخرى منذ فبراير 2017.

بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 300 ألف منتج سكني بعدة مناطق بالمملكة عام 2018م.

كما تم تخصيص حوالي 120 ألف وحدة تحت الإنشاء.

متى ينزل دعم سكني شهر يناير 2022؟

حسب ما أعلنته وزارة الإسكان السعودية بخصوص موعد صرف الدعم يناير 2022، فسوف يكون في 24 يناير الجاري، الموافق 21 جمادى الآخر 1443.

كما سوف يكون موعد الصرف في الشهور القادمة يوم 24 في كل شهر.

شروط الاستحقاق لدعم برنامج سكني

قررت وزارة الإسكان بالمملكة عدم صرف الدعم إلا مع توافر الشروط التالية:

يجب أن يكون المستحق سعودي الجنسية.

كما يُشترط أن تكون إقامته هو وأسرته داخل المملكة.

كذلك لا يجب أن يكون عمره أقل من 25 سنة.

بالإضافة إلى ضرورة عدم تملكه منزل خلال آخر 5 سنوات قبل التقديم في المنحة.

أيضًا ينبغي ألا يكون قد حصل على منزل تمليك من أي برنامج دعم قبل ذلك.

كما يتعين أن تكون أسرة المستحق ضمن الفئات التالية:

أسرة مكونة من الأب ونجل أو أكثر.

أو أسرة مكونة من الأم ونجل أو أكثر.

كما يمكن أن تكون أسرة من زوج وزوجة فقط.

وقد تكون أسرة من زوج وزوجة ونجل أو أكثر.

ويمكن أن تكون أسرة من اثنين من الإخوة أو أكثر والوالدين متوفيان.

يُسمح أن يكون مقدم الطلب واحد من الإخوة أو أكثر عند وفاة الأب، وجنسية الأم غير سعودية.

علمًا بأن هذه الشروط لا بد أن تكون متوفرة في، المتقدم من لحظة تقديم الطلب حتى يحصل على الدعم.