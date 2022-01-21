ارسال طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد مالية وعلاجيه وسداد قروض وديون وغيرها في السعودية

ارسال طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد مالية يقوم مكتب الأمير عبد العزيز بن فهد بتقديم خدمات مالية متعددة للمواطنين السعوديين الذين يحتاجون إلى مساعدات مالية ومعونات تمكنهم من العيش في المملكة العربية السعودية براحة ويستطيعون من خلالها التكيف مع ظروف الحياة الصعبة، ويمكنكم التقديم على معونات الأمير عبد العزيز من خلال الاتصال على أرقام المكتب ورقم الأمير الخاص أيضًا وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم من خلال كتابة خطاب يمكنك من خلاله التقديم على المساعدات المالية.

ارسال طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

ابدأ الخطاب بالبسملة ثم قم بكتابة اسم الأمير عبد العزيز ثم ناده بصاحب السمو أو الدعاء لللأمير.

قم بكتابة مقدمة تشمل على كرم الأمير وقم بشكره على تقديمه للمعونات المالية والخدمات المختلفة.

بعد ذلك قم بالتعريف عن نفسك وذلك من خلال كتابة اسمك الرباعي بالكامل، رقم الهوية الوطنية الشخصية، عنوانك بالتفصيل في المملكة العربية السعودية).

توضيح أسبابك وظروفك التي اضطرتك إلى اللجوء إلى مساعدات الأمير بطريقة مؤثرة تلامس قلب الأمير.

قم بالاستشهاد بأيات الله من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة التي تدل على فعل الخير وثواب فاعله.

في النهاية قم بالدعاء إلى الأمير وقم بكتابة اسمك ورقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وتوقيعك.

كيفية التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكنكم التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال أحد الطرق التالية:-