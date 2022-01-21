شروط التسجيل في دعم العسل وتربية النحل ١٤٤٣

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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في دعم العسل التي تأتي ضمن البرامج والمجالات التي يدعمها برنامج دعم ريف داخل المملكة العربية السعودية ، وهو برنامج مقدم إلى أهالي الريف من أجل تطوير الأنشطة الريفية من جهة وتوفير مصدر دخل جيد للمزارعين وأصحاب المهن الريفية ، ومن خلال موقع ثقفني لاحقا سوف يتم توضيح شروط التسجيل في دعم تربيه النحل وإنتاج العسل وخطوات التقديم بالتفصيل.

برنامج دعم ريف reef السعودي

إن دعم ريف هو برنامج تم إطلاقه تحت مظلة تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ للمملكة العربية السعودية بهدف تنمية الريف وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أكبر عدد ممكن من الفواكه والمزروعات والمنتجات الريفية على اختلاف أنواعها ، أما منتجات دعم ريف المدعومة عبر النظام ، فهي تشمل ما يلي:

قطاع العسل والنحالين.

قطاع منتجات الألبان.

قطاع إنتاج البن.

قطاع إنتاج التمر.

إنتاج الفواكه والخضروات.

قطاع إنتاج الورد.

شروط التسجيل في دعم العسل ١٤٤٣

من أهم شروط التسجيل والقبول في دعم ريف قطاع انتاج العسل وتربية النحل ، ما يلي:

لا بد أن يكون من أبناء السعودية.

إن يكون متفرغ للمشروع الزراعي.

إن يكون لديه وثيقة العمل الحر الخاصة بالمهنة الزراعية التي يقوم بها.

أن يكون مقيم بصفة دائمة في الريف.

لا يكون ملتحق بأي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

لا يكون مشترك في أكثر من ٣ برامج دعم

لا تزيد قيمة الدخل الشهري له عن ٦ آلاف ريال سعودي.

أن يكون لديه حساب بنكي حتى يتمكن من استلام الدعم عليه في حالة القبول.

طريقة التسجيل في دعم العسل

يمكن لأي مواطن تنطبق عليه الشروط السابقة ؛ تقديم طلب التسجيل للحصول على الدعم الريفي لقطاع إنتاج عسل النحل من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى الرابط الرسمي الخاص ببرنامج دعم ريف http://reef.gov/

النقر على تسجيل جديد.

إدخال رقم الهُوِيَّة الوطنية، الاسم، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، رقم الجوال، وغيرهم من المعلومات التي يطلبها الموقع.

النقر على تسجيل، وسوف يصل هنا رسالة تفعيل الحساب على رقم الجوال.

بعد إنشاء الحساب الجديد وتفعيله؛ من الصفحة الرئيسية، يتم اختيار قطاع ( تربية النحل وإنتاج العسل).

إدخال كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها الموقع ويجب مراعاة دقة وصحة جميع البيانات.

الضغط على إرسال الطلب.

سوف يقوم المسؤولين عن البرنامج بمراجعة هذا الطلب وفي حالة الموافقة سوف يتم إخطار المواطن عبر رسالة قصيرة أو اتصال هاتفي بالقبول والتسجيل في الدعم الريفي لإنتاج العسل.

كم دعم العسل في برنامج ريف

دعم العسل ١٢ ألف، حيث قد أعلن برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة والشباب العاطلين عن العمل وأصحاب المهن الزراعية في الريف السعودي عن أن قيمة الدعم المقدمة للأفراد من أصحاب المشروعات الخاصة بقطاع تربية النحل وإنتاج العسل تبلغ مبلغ مالي قدره ١٢ ألف ريال سعودي