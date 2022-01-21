الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية يأتي ضمن أهم الخدمات الالكترونية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الداخلية وكذلك وزارة العدل لمساعدة الأفراد في الاستعلام عن التعاميم الأمنية بسهولة ، حيث تهتم الدولة بتوفير الخِدْمَات الحكومية بشكل إلكتروني ليتمكن المواطن من الحصول ليها في أي وقت بسهولة وسوف يتم لاحقًا توضيح الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية عبر أبشر وبدون أبشر.

ماهي التعاميم الأمنية

إن المقصود بالتعاميم الأمنية هو المخالفات والأخطاء التي يرتكبها الأفراد سواء من المواطنين أو المقيمين والتي تستلزم المعاقبة القانونية مثل الهروب من تنفيذ الأحكام أو عدم تجديد بطاقة الإقامة أو مخالفات تجاوز السرعات وغيرها من المخالفات المرورية أو غيرها من المخالفات القانونية الصريحة والواضحة داخل المملكة. ، حيث قد يجد المواطن نفسه على سبيل المثال ممنوعا من السفر ، ومن هنا يكون في حاجة إلى معرفة الأسباب وهل يوجد عليه تعاميم أمنية أو وقف خِدْمَات أم لا.

الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية ١٤٤٣

يمكن لأي مواطن سعودي أو وافد مقيم داخل المملكة العربية السُّعُودية إجراء الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية عبر الإنترنت بسهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب الى الموقع الرسمي وزارة الداخلية السعودية

الضغط على الخِدْمَات الإلكترونية.

اختيار خدمات ديوان الوزارة.

ثم تحديد خدمة (الاستعلام عن التعاميم).

سوف يتم هما تحويل المستخدم إلى رابط منصة أبشر خِدْمَات الأفراد.

يجب هنا تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على منصة أبشر.

وسوف ينتقل هنا تلقائيا إلى صفحة الاستعلام عن التعاميم.

يحب إدخال البيانات المطلوبة الاستعلام وهي رقم الهُوِيَّة الوطنية، رقم الجوال، مع ضرورة إدخال رمز التحقق بشكل صحيح.

سوف يتم هنا استعراض جميع المعلومات والبيانات عن أي تعاميم أمنية خاصة بالفرد المستعلم عنه أن وُجدت.

استعلام عن التعاميم الأمنية بدون ابشر

كما يمكن للأفراد والمقيمين أيضا الاستعلام عن التعاميم الأمنية بدون ابشر من خلال الخطوات التالية: