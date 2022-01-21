شروط الحصول على قرض منزلي في السعودية

زادت عمليات البحث عبر العديد من المحركات نحو الحصول على قرض منزلي في السعودية، لذلك قدمت الحكومة السعودية العديد من الخدمات المختلفة والقروض ذات الصلة للحصول على منازل مناسبة للعائلات السعودية في جميع أنحاء المملكة بسبب زيادة عدد المقيمين والمهاجرين في جميع أنحاء السعودية، وعبر موقعنا في السطور التالية سوف نعرض لكم خطوات الحصول على قرض منزلي في السعودية.

قرض منزلي في السعودية

نظرا لزيادة الكثافة السكانية في المملكة العربية السعودية وزيادة الطلب على شراء المنازل وتطبيقات الإسكان المختلفة ، فقد برز التمويل السكني، مما زاد من دعم الاقتصاد السعودي بشكل عام، لذلك نستنتج أن المملكة العربية السعودية بدأ القطاع المصرفي في الاهتمام بجوانب الإسكان حسب الإحصائيات النهائية التي تفيد بأن هناك أكثر من 131 ألف، بالإضافة على ذالك اتضح أن حوالي 95٪ من هذه العقود مملوكة لبنوك سعودية بشكل عام، ويمكن أن نستنتج أن من أهم البنوك التي تقدم عروض تمويل عقاري متنوعة بنك الرياض ومصرف الراجحي، والتي تعتبر من بين البنوك الأكثر أهمية أهم وأعرق البنوك في المملكة العربية السعودية.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض منزلي

بطاقة الهوية للمواطن السعودي.

تقرير صحة المواطن بالإضافة إلى نموذج تأكيد العميل.

ما يثبت التاريخ الذي بدأ فيه المواطن بمزاولة العمل.

كشف حساب بنكي للمواطن.

المستندات التي تحتوي على نوع المنزل والمواصفات التي يحتوي عليها.

خطوات الحصول على قرض منزلي من بنك الرياض

قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك الرياض للتمويل العقاري.

بعد ذلك يجب على المواطن التعرف على القواعد والشروط العامة لآلية عمل بنك الرياض.

يجب على العميل بعد ذلك تقديم طلب تمويل للبنك بالإضافة إلى الاتفاق على مبلغ التمويل المناسب معه ومعرفة مقدار الأقساط وكيفية سدادها.

من الضروري تحويل راتب العميل إلى البنك، ويجب تزويد البنك بأدلة موثوقة من صاحب العمل حول مبلغ الراتب الذي يتقاضاه العميل من العمل.

يجب على المواطن الحصول على موافقة مسؤولي البنك للتقدم بطلب اتفاقية تمويل، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم كافة المعلومات والمستندات المطلوبة.

شروط القرض المدعوم من بنك الرياض

هذه الخدمة متاحة فقط لمواطني المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن يكون المواطن العربي مسجلاً في وزارة الإسكان أو صندوق تنمية الإسكان.

أن لا يقل راتب المواطن عن 3000 ريال سعودي تقريباً.

يجب أن يكون لدى العميل وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص أو شبه الحكومي.

الحصول على قرض منزلي من بنك الراجحي

إذا كنت ترغب في شراء منزل من مصرف الراجحي يجب أن يكون المنزل مبنيًا بالكامل في جميع الاتجاهات وألا يزيد عمره عن 25 عامًا.

إذا كنت ترغب في شراء فيلا يجب ألا تقل مساحتها عن 200 متر مربع.

عندما يتعلق الأمر بالرغبة في شراء شقة عادية بمساحة 80 مترًا مربعًا.

يجب أن يكون المواطن الذي يتقدم لشراء منزل أقل من 18 عامًا وأن يكون سعوديًا أيضًا.

كما يلزم ألا يقل راتب المواطن عن حوالي 3500 ريال سعودي وأن يعمل المواطن لمدة لا تقل عن ستة أشهر تقريبا في

أحد القطاعات المعتمدة لدى مصرف الراجحي.

شروط الحصول على قرض منزلي في السعودية