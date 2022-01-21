شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 الفئات المعنية بمعاش الضمان

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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية. من أجل التقديم على الضمان المطور، لهذا كثر البحث في الأيام الأخيرة من طرف مواطني السعودية عن هذا الموضوع. فمعظمهم يرغبون في الاستفادة من معاض الضمان المطور الذي تم تحديثه مؤخرا من قبل الوزارة. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم إعانة مادية للأسر الفقيرة والمحتاجة من أجل تحسي أوضاعهم المعيشية. كما أنه يحولهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، ويوفر لهم التأهيل اللازم. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت منصة الدعم والحماية الاجتماعية. وهي تحت تصرف كل المواطنين الراغبين في التسجيل، على أن يكونوا مستحقين لهذا الدعم. وسنتحدث في مقالنا من خلال موقع ثقفني عن شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

سطّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رابط وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد. لكل الأفراد الراغبين في التقديم على الضمان المطور الجديد، وهذا من أجل التمكن من الانضمام للدعم والاستفادة من المعاش الشهري. هذا الأخير الذي تصرفه الوزارة في حسابات المستفيدين كل شهر. وسنذكر لكم الشروط والضوابط الهامة التي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم من جنسية سعودية، مع شرط الإقامة الدائمة في أراضي المملكة العربية السعودية. غير أن هناك فئات تستثنى من شرط الجنسية، وهي زوجة السعودي، والأرملة والمطلقة التي لها أبناء سعوديين. وأن لا يكون الدخل الشهري الخاص به أكثر من قيمة المعاش المصروف له. وأن لا يكون له سجل تجاري خاص به أو عقار قيمته عالية، كما لا يجب أن يكون مقيما في إحدى مراكز الإيواء.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقدم مستندات ثبوتية بأنه لم يحصل على دعم اجتماعي من قبل، والأوراق التي تثبت قيمة دخله الشهري. وأن يكون له حساب بكي مفعل ونشط ليتم صرف الدعم فيه، وأن يستوفي كل متطلبات الوزارة التي تتعلق بتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية للأبناء. والتقيد ببرامج تدريب الأسرة، وأن لا يؤثر ذهاب أحد أفراد الأسرة لمدينة أخرى على استفادتهم من المعاش.

الفئات المعنية بمعاش الضمان الاجتماعي

بعد أن عرضنا لكم في وقت سابق شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد. سنتطرق إلى ذكر أهم الفئات المشمولة بدعم برنامج الضمان المطور، وهي: كل مسن تجاوز ستون عاما. بالإضافة إلى الأسرة التي غاب فيها العائل، كالمهاجر أو المفقود أو المتوفى، يدخل في هذا الإطار الأرملة التي لها أبناء والمطلقة، وكذلك المعاقين الذين يثبتون عجزهم عن أداء العمل، وكل الأبناء اليتامى.

كيفية التقديم على الضمان الاجتماعي المطور الجديد

بعد أن عرضنا لكم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، سنتطرق إلى الحديث عن طريقة التسجيل التي تشغل أذهان العديد من المواطنين السعوديين الراغبين في الاستفادة من البرنامج. والتي أتاحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي وضعتها من أجل تسهيل الأمور على الراغبين في الضمان المطور تسجيل، وذلك باتباع ما يلي:

الولوج إلى الصفحة الرئيسية لخدمات الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم ولحماية الاجتماعية. يقوم المتقدم باختيار الخدمات الإلكترونية للمنشآت، ثم يختار (تسجيل مستخدم جديد) ويعبئ كل البيانات الشخصية المطلوبة من البرنامج، يضغط على كلمة التالي ثم ينقر على (حفظ). في تلك اللحظات سيتم تفعيل طلب التسجيل من خلال التليفون أو البريد الإلكتروني الذي استعمله في عملية التسجيل. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المستخدم بمتابعة طلب التسجيل في برنامج الضمان المطور، ويُمكنه الاستعلام لاحقا عن حالة الطلب من خلال الدخول إلى الحساب الخاص به على الموقع، ثم يذهب إلى خيار (طلباتي). بعد قبول الطلب سيعرض ذلك في الموقع، وستصله رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف الخاص بالمستخدم والذي سجل به من قبل، والتي تفيد بقبول طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي.

إلى هنا نصل إلى نهاية المقال، لقد تحدثنا عن موضوع شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد. كما عرضنا لكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وأهم الفئات المعنية استحقاق الضمان الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، تقوم بصرف معاش الضمان الاجتماعي في حسابات المواطنين في الشهر الذي يلي تقديم الطلب بعد دراسته.