أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن بداية تطبيق نظام الضمان الاجتماعي الجديد اعتباراً من تاريخ 15 ربيع الثاني 1443 هـ الموافق 20 – 11 – 2021 م الماضي وجاء نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد لسد الثغرات في النظام القديم وتلبية احتياجات الأسر السعودية المتضررة من تبعات التعديل الاقتصادي ، وليتم تصحيح أوضاع المتضررين في ظل النظام الجديد ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي أهم شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالمملكة ، ونستعرض كذلك بالخطوات طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور ، و بيان شروط الاستحقاق لصرف معاش الضمان الاجتماعي للمتقاعدين و للموظف الجديد ، و ضوابط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين ، كما يمكنكم التعرف علي شروط صرف الضمان الاجتماعي المطور عبر موقعنا ثقفني.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالمملكة

من خلال هذه الفقرة نستعرض لحضراتكم أهم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي ، كما ورد في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كالآتي :

يتم صرف المعاش للمستفيد سعودي الجنسية فقط.

يستثني من شرط الجنسية بعض الفئات التي نتعرف عليهم بالفقرة التالية.

يشترط ألا يزيد دخل الأسرة عن 1100 ريال شهرياً.

لا يزيد دخل الفرد المستقل عن 550 ريال شهرياً.

تقديم كافة الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء بالأسرة المستفيدة وفق ضوابط الوزارة.

التزام أفراد الأسرة المستحقين ببرامج التوظيف والتدريب المتاحة للحصول علي وظائف.

ألا يكون المستحق مقيماً في احدي دور الرعاية أو الإيواء التابعة للدولة بصور كاملة.

عدم حيازة المستفيد لأصول أو ملكيات ذات قيمة مالية مرتفعة.

كما يمكنكم التعرف علي شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

كما تعرفنا بالفقرة السابقة علي شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ، نستعرض معاً شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور كالآتي :

يعرف الاستحقاق في ظل النظام بأنه الشروط والضوابط التي يجب توافرها لدي المتقدم للحصول علي معاش الضمان.

يستفيد من المعاش كل مستحق سعودي مقيم بصورة دائمة بالمملكة.

يستثني من شرط الجنسية زوجة السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أطفال منه شرط إقامتها وأبناؤها منه بالكامل في المملكة وتكون إقامتها سارية.

كذلك يستثني من شرط الجنسية أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي شرط إقامتهم بصورة كاملة بالمملكة وتوافر إقامة سارية ووثيقة زواج الأم.

ويستثني أيضاً أصحاب الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام ، شرط أن تكون بطاقة التنقل سارية المفعول.

طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور بالخطوات التالية :

من خلال الصفحة الخاصة بالتسجيل علي موقع وزارة الموارد البشرية . نقوم بالضغط علي ” تسجيل حساب جديد” . بعد ذلك عليك بتعبئة الحقول المطلوبة كالآتي :رقم الهوية الوطنية أو الإقامة للمستفيد. الهاتف الجوال الخاص بالمستفيد . تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم وفق التقويم الهجري. الخطوة التالية هي تكوين كلمة سر للحساب ، ثم إعادة تأكيدها مرة أخرى. ثم تقوم بوضع رمز التحقق الظاهر أمام في الخانة المخصصة ، ثم تقوم بالموافقة علي الشروط والأحكام. بعد ذلك عليك بالضغط علي ” توثيق”. أخيراً تقوم بالدخول بالبيانات و بعدها تقديم طلب الاستحقاق.

صرف معاش الضمان الاجتماعي