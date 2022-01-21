موعد صرف دعم ريف وشروط القبول في البرنامج للحصول على الدعم

في ظل التوسعات الاقتصادية داخل المملكة يتم توفير العديد من البرامج الحكومي، التي تسعى لتوفير المعيشة الجيدة والدعم المناسب لأصحاب الدخل المنخفض، كما أن تلك البرامج توفر دعم مالي يساهم في التخلص من الديون ومساعدة العاطلين عن العمل لإيجاد الوظيفة المناسبة لهم، وهناك من ضمن هذه البرامج الحكومي هو برنامج دعم ريف والذي يوفر العمل والمهنة المناسبة للأسر المنتجة من المزارعين وأسرهم، ويكون هذا الدعم بمبلغ مالي كل شهر 10% أو ما يعادل 54 ألف ريال خلال العام، للمشروع الخاص من تجارة المحاصيل الزراعية كإنتاج العسل والسمسم والفواكه، وأيضا جميع المحاصيل الزراعية لرفع مستوى المعيشة والكفاءة الإنتاجية لدى جميع المزارعين وأسرهم، وللنساء ولمن هم بدون وظيفة ولا دخل شهري.

شروط دعم ريف

يجب أن يكون المتقدم لطلب الدعم سعودي الجنسية من المواطنين والمواطنات.

أن يكون بدون وظيفة ولكن يمتهن مهنة زراعية ويريد أن ينميها ويجني منها مبلغ شهري كل شهر.

أنه سيقوم بالعمل بيديه في المهنة التي يمتهنها والتي سوف يقوم البرنامج بدعمها.

لا يقل العمر عن 21 عاما.

يصلح للمتقاعدين والنساء الحصول على الدعم مع المواطن.

أن لا يكون هناك أي وظيفة حكومية أو خاصة حتى تحصل على الدعم بإجراءات سريعة.

لا يكون هناك سجل تجاري.

توفير حساب بنكي باسمك ويكون مسجل.

الحصول على وثيقة العمل الحر والتي تصدر مجاناً من خلال بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية.

إذا كان هناك دخل شهري فيجب أن لا يزيد عن 6000 ريال.

صحية البيانات المقدمة مع تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الدعم.

موعد صرف دعم ريف

أكد البرنامج في تصريح بأنه يتم إيداع دعم ريف للمزارعين وأسرهم في بداية كل شهر ميلادي، وحتى اليوم العاشر بناء على أنه سيكون بقيمة 10% شهريا من رأس المال، ودعم ريف يبلغ 54 ألف ريال بحد أقصى خلال العام، ويستهدف البرنامج مربي النحل لإنتاج العسل، والمحاصيل الزراعية بجميع أنواعها، ومنتجي البن العربي، والمحاصيل البعلية، ويمكنك التقدم لطلب دعم ريف من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لطلب الدعم واختيار نوع الدعم وكتابة البيانات صحيحة، والتسجيل في طلب الدعم مع كتابة رقم الحساب المصرفي، واختيار البرنامج المناسب لك وإرسال البريد الإلكتروني، كما يمكنك التحقق بين الحين والآخر من نتائج الأهلية.