الفئات المشمولة بقرار الصحة السعودية بالحصول على إجازة مرضية

طالبت وزارة الصحة السعودية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع الإرشادات المقرر من قبل الوزارة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، لاسيما ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة والمغلقة والتباعد الاجتماعي، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الإصابات اليومية في الارتفاع، لتقترب لأول مرة منذ أشهر طويلة من حاجز الـ 6000 إصابة يومية، بجانب استمرار الارتفاع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات، حيث تم تسجيل 540 حالة مؤخرًا، لافتة إلى أنه تم إعطاء أكثر من 54.5 مليون جرعة لقاح كوورنا.

الصحة وإجراءات جديدة

وأضافت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 54.596.890 جرعة، تم إعطائها للمحصنين عبر أكثر من 587 مركز بجميع المناطق والمحافظات، مع استمرار صرف الجرعة التنشيطية الثالثة لتعزيز المناعة لكل من حصل على الجرعة الأولى والثانية، بالتزامن مع تحصنين الفات العمرية الأقل من 12 عامًا والطلاب والتلاميذ في جميع أنحاء المملكة، مطالبة أيضًا الجهات التعليمية المختلفة بضرورة اتباع جميع البروتوكولات الصحية لعودة الدراسة الحضورية لتلاميذ ريضا الأطفال والمرحلة الابتدائية بعد العودة الحضورية للدارسة بعد توقف عامين.

ومستحقي الإجازات المرضية

ومن ناحية أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الإجازة المرضية لمصابي كورونا تُصدر تلقائيًا عبر منصة صحتي الإلكترونية، وتُحدد مدتها وفقًا لمدة التعافي الخاصة بكل مريض، وتُصدر للفئات المستحقة الآتية: (مصاب مكتمل التحصين – مصاب مستثنى – مصاب تحت عُمر 12 عامًا)، أما عن الفئات الغير مشمولة، فهم المصابين غير المحصنين فلن يكونوا مشمولين بصدور الإجازات المرضية عبر صحتي، مع التشديد على أن مكتمل التحصين هو من تظهر حالته الصحية في تطبيق توكلنا كـ محصن.

وطالبت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة بعدم الاستهانة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل تزايد أعداد المصابين بسبب الموجة الجديدة التي تحمل معها انتشار متحور أوميكرون، في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الداخلية في تفعيل بند توقيع الغرامات المالية التي تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال سعودي على مخالفي قرارات الوزارة في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء.