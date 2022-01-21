نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب في البنك الأهلي السعودي وشروط فتح الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب في البنك الأهلي السعودي، يعتبر هذا البنك من البنوك الهامة بالمملكة السعودية وتقوم بتقديم الكثير من الخدمات في لجميع الأفراد والشركات كما أنه يقوم بتقديم حساب جاري لجميع المواطنين المقيمين بالمملكة السعودية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال المقال اليوم طريقة فتح حساب في البنك الأهلي السعودي بالخطوات المطلوبة للاستفادة من كافة الخدمات التي يقوم بتقديمها البنك الأهلي.

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي السعودي

يمكنكم الآن معرفة أهم الخطوات المحددة لفتح حساب في بنك في البنك الأهلي السعودي من خلال الخطوات التالية،

في الخطوة الأولى يتم الدخول إلى موقع البنك الأهلي السعودي عبر الانترنت

يتم تسجيل الدخول والبدء في كتابه البيانات الشخصية الخاصة بك والتي تتضمن رقم الهوية والبطاقة وتحدد تاريخ الميلاد رقم الجوال الذي قمت بالتسجيل فيه من خلال منصة أبشر وسوف يصل إليك على الهاتف الخاص بك ولكي تتمكن من استكمال البيانات.

بعد ذلك تقوم بـإضافة العنوان الوطني والمؤهلات وجهت العمل وكافة المعلومات الهامة المطلوبة وتحدد طريقة الدخل الشهري، وبعد الانتهاء من إضافة كافة البيانات تقوم بمراجعتها لتتأكد من كتابتها بشكل صحيح

بعد ذلك سوف تظهر أمامك بوابة النفاذ تقوم بإضافة رقم الهوية والإقامة ثم تضيف الرمز الذي سوف يصل إليك على الهاتف لكي تتمكن من فتح الحساب ثم تذهب إلى أقرب فرع إليك من البنك الأهلي لكي تتمكن من طباعة بطاقة البنك الأهلي.

شروط فتح حساب في البنك الأهلي السعودي

قام البنك الأهلي السعودي بتحديد بعض الشروط الهامة التي ينبغي أن تتواجد ل لفتح حساب في بنك البنك الأهلي السعودي وهي أن تكون الهوية الوطنية أو هويه المقيم تكون صلاحيتها سارية وأن يكون هذا الشخص قام بالتسجيل في منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة ثم يتم التسجيل في العنوان الوطني برقم الهوية.

خدمات البنك الأهلي السعودي

يقوم البنك الأهلي سعودي بتقديم امكانيات حساب جنيه مكافأة المؤسسات والأصحاب من المملكة السعودية مع إمكانية الاستعلام عن عن الرصيد وكذلك يمكن سداد المدفوعات أو الفواتير عبر الانترنت ويمكن تحويل الأموال من البنك لاين عن طريق استخدام تطبيق البنك الوطني أو الصرافة الألية.